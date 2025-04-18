Це вершина майстерності: юна українська грація захопила українців (відео)

Номер української спортсменки викликає захоплення

У п’ятницю, 18 квітня, у Баку (Азербайджан) стартує другий етап Кубка світу з художньої гімнастики. Збірну України на турнірі представлять Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та команда групових вправ.

Онофрійчук зараз перебуває у чудовій формі, а її виступи викликають фурор у вболівальників. Напередодні юна грація провела тренування перед стартом змагань, відео з якого опублікувала в Instagram фотограф збірної України Марія Музиченко.

На відео Тая виконує вправи із м’ячем. У мережі із захопленням коментують роботу української гімнастки. Наприклад, відома українська актриса театру та кіно Ольга Сумська назвала спортсменку "юною богинею". Інші користувачі також захоплюються виступом 16-річної грації.

"Це вершина майстерності. Стільки сенсів в цьому номері. Яка музика. Тая — ти наша юна богиня", — написала Ольга у коментарях під відео.

Нагадаємо, Онофрійчук виграла багатоборство у всіх турнірах, у яких брала участь у 2025 році. Таїсія стала чемпіонкою на Гран-прі у Тарту (Естонія), у Марбельї (Іспанія) та у Тьє (Франція). Також українка перемогла на першому етапі Кубка світу у Софії (Болгарія).

Раніше повідомлялося, що колишня дружина російського олігарха Алішера Усманова Ірина Вінер пішла з посади головного тренера збірної Росії з художньої гімнастики. Саме Вінер свого часу звела президента РФ Володимира Путіна з гімнасткою, олімпійською чемпіонкою Аліною Кабаєвою. У мережі вважають, що Кабаєва прибрала конкурентку у боротьбі за владу у російській гімнастиці.