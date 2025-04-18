Встигніть до 21 квітня: українцям нагадали про важливий платіж

Після цього на вас можуть чекати штрафні санкції

Українці мають сплатити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за I квартал 2025 року не пізніше 21 квітня. Це стосується фізичних осіб-підприємців, а також людей, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Про це нагадує Головне управління ДПС в Івано-Франківській області. З 1 січня 2025 року набули чинності нові правила, згідно з якими більшість ФОПів мають щомісяця сплачувати ЄСВ у розмірі не менше 1760 грн.

Така сума відповідає 22% від мінімальної зарплати, яка відтепер становить 8000 грн. Ці вимоги закріплено в Законі України "Про Державний бюджет на 2025 рік" №4059–IX від 19.11.2024.

Обов’язок щомісячної сплати ЄСВ поширюється як на підприємців на спрощеній системі оподаткування, так і на тих, хто працює за загальною системою. Громадяни, що провадять незалежну професійну діяльність (наприклад, адвокати, нотаріуси), також повинні сплачувати внески на загальних умовах.

ФОПи на єдиному податку можуть самостійно обирати базу нарахування ЄСВ, проте вона не може бути меншою за мінімальний страховий внесок – ті самі 1760 грн на місяць.

Разом із тим, законодавство передбачає винятки. Звільняються від обов’язку сплачувати ЄСВ за себе:

пенсіонери за віком;

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;

підприємці, які мають основне місце роботи, де за них сплачують ЄСВ не менше мінімального розміру;

ФОПи, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (відповідно до п. 9-3 р. VIII Закону України №2464–VI).

Фіскали закликають не зволікати зі сплатою, адже прострочення платежів може призвести до нарахування штрафних санкцій та пені.

Раніше "Телеграф" писав, що нові правила діятимуть з опівночі 29 квітня. Вони чекатимуть на частину українців вже наприкінці цього місяця.