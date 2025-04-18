Молодша за нього на 20 років: як виглядає дружина ексміністра оборони Резнікова і чим займається

Дружина Резнікова також медійна особистість

Багато дружин українських політиків, наприклад Юлія Разумкова, намагаються уникати публічності, щоб не привертати до себе зайву увагу. А друга половинка ексміністра оборони Олексія Резнікова не ховається в його тіні, вона стала медійною особистістю ще до знайомства з чоловіком.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Юлія Зорій та чим займається. Ми дізналися, як вони познайомилися і скільки років у шлюбі.

Юлія Зорій — як виглядає дружина ексміністра Олексія Резнікова

Юлія Зорій народилася у 1986 році у родині військового, тому дитинство її пройшло у постійних переїздах. Лише коли Юлії виповнилося 12, родина облаштувалася у Чернівцях. З юних років вона виявляла творчі здібності — займалася у театральному гуртку, брала участь у конкурсах читців та декламаторів, де неодноразово завойовувала призові місця.

Юлія Зорій

У 2002 році Юлія стала студенткою Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, обравши факультет історії, політології та міжнародних відносин, який закінчила у 2007 році. І в цьому ж університеті у 2011 році отримала диплом за спеціальністю "Практична психологія".

Як виглядає дружина Олексія Резнікова

Восени 2011 року Зорій переїхала до Києва та розпочала роботу на ранкових шоу, оскільки мріяла пов’язати своє життя з телебаченням. Спочатку вела прогноз погоди та тематичну рубрику на ТРК "Україна", а потім ранкові ефіри на телеканалі "Ера". У 2014 році Юлія стала ведучою програми "Ранок у великому місті" на ICTV.

Як Юлія Зорій познайомилася з Олексієм Резніковим

В інтерв’ю виданню "Вікна" телеведуча розповіла, що познайомилася із майбутнім міністром оборони у 2017 році на відкритті конкурсу "Євробачення", яке проходило у Києві. Знайомство відбулося завдяки її найкращій подрузі — телеведучій Талі Калатай.

"Якби мені тоді сказали, що це мій майбутній чоловік, я б дуже сильно здивувалася. Адже він здавався взагалі не моїм типажем ", — зазначила Юлія.

Юлія Зорій та Олексій Резніков познайомилися у 2017 році

А влітку 2020 року пара зіграла весілля. Спільних дітей у них поки що немає, але Олексій Резніков має дорослу дочку від першого шлюбу. З нею та колишньою дружиною Юлія підтримує гарне спілкування та рада, коли до них у гості приїжджають онуки ексміністра оборони.

Юлія та Олексій у шлюбі вже п’ять років

Юлія молодша за Олексія на 20 років, але за словами ведучої, велика різниця у віці зовсім не відчувається, оскільки у них із чоловіком спільні інтереси та захоплення. Але в їхній парі не обходилося і без криз, які виникли ще до заміжжя, допомогти розібратися в проблемах допомагав їм сімейний психолог.

Юлія молодша за чоловіка на 20 років

В інтерв’ю KP Юлія зазначала, що коли почалася повномасштабна війна, вона дуже переживала за чоловіка, адже вони спілкувалися вкрай рідко. І коли Олексій Резніков подав у відставку у 2023 році, вона видихнула, оскільки бачила, що він був стомленим, адже це важка ноша.

"Я була дуже щаслива. Справді, часу побільшало, він може бути вдома не настільки хаотично, як раніше. Але особливо це ніяк не позначилося на нашому житті ", — розповіла Юлія Зорій.

Як виглядає Юлія Зорій

На початку вторгнення телеведуча виїжджала за кордон, але повернулася до України у травні 2022 року, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram. Юлія відзначила, що повернувшись до чоловіка, вона відчула спокій та впевненість.

Дружина Резнікова розповіла, що працювала психологом на гарячій лінії та допомагала людям на початку війни, які не знали, як діяти й куди тікати. Але найважчими були дзвінки людей, які втратили своїх близьких.

Свою психологічну працю Юлія продовжує розвивати й сьогодні. Нещодавно вона відповідала на запитання у новому випуску "ОнлайнТерапія" — це підкаст, у якому психологи дають поради, як українцям впоратися зі своїми почуттями під час війни. Також Юлія продовжує працювати на телеканалі ICTV.

Юлія Зорій працює на телебаченні

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