У США заявили про "інші пріоритети" замість миру в Україні

Рубіо заявив про "інші пріоритети" Вашингтона

Сполучені Штати раптово змінили свою риторику щодо швидкого завершення війни в Україні. Держсекретар США Марко Рубіо зробив несподівану заяву після серії зустрічей у Парижі між американськими, європейськими та українськими представниками.

"Найближчими днями ми повинні визначити, чи можливий мир, чи ні", — заявив Рубіо, додавши: "Якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі", адже "Сполучені Штати мають інші пріоритети". Ці слова він виголосив перед журналістами біля свого літака в паризькому аеропорту Ле Бурже 18 квітня, передає Bloomberg.

Така заява різко контрастує з позицією, яку США висловлювали лише днем раніше. На зустрічі з європейцями в Парижі американські офіційні особи говорили про бажання забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів. Учасники тоді погодилися підтримати головну мету президента США Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни.

Під час паризького візиту Рубіо також відзначав важливу роль європейських партнерів: "Я думаю, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть допомогти нам, просунути справу вперед і наблизити нас до вирішення. Я вважаю їхні ідеї дуже корисними та конструктивними".

Раніше "Телеграф" також писав, що Трамп зробив важливі заяви про перемир’я та угоду про корисні копалини. В Білому Домі відбувся брифінг.