Фруктам і овочам там не місце: що не можна класти у великодній кошик, а що має бути обов’язково

Кожен продукт у кошику має свій символізм

У неділю, 20 квітня, українці відзначають велике релігійне свято Великодень. Цього дня люди ходять на урочисті богослужіння та несуть до храмів великодні кошики, щоби освятити їх.

"Телеграф" розповість, що за традицією має бути у великодньому кошику, а чому там не місце. І що символізує кожен продукт.

Що обов’язково має бути у кошику на Великдень?

Є традиційний набір продуктів, які мають бути у великодньому кошику для освячення. Кількість цих продуктів має бути такою, щоб її змогла з'їсти сім'я за сніданком. Пам'ятайте, що викидати освячену їжу не можна.

У кошику мають бути:

Паска (символізує гроб Господній).

Крашанки (символізують початок нового життя).

М’ясо/ковбаса (символи жертв, що викупають гріхи людей).

Сир/сир/масло (отожнюють з материнською турботою та ніжністю).

Хрін (символізує силу духу).

Свічка — її запалюють під час богослужіння та освячення пасок.

Фото: Getty Images

Що не потрібно класти в кошик на Великдень?

Крім традиційного набору продуктів, деякі люди кладуть у великодній кошик та інші продукти чи речі. Однак на Великдень не варто перевантажувати кошик зайвим.

У кошику не місце:

Кров’янці

Фруктам та овочам

Перцю та солі

Алкоголю

Ножу

Грошам, прикрасам, коштовностям

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