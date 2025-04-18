Фруктам і овочам там не місце: що не можна класти у великодній кошик, а що має бути обов’язково
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кожен продукт у кошику має свій символізм
У неділю, 20 квітня, українці відзначають велике релігійне свято Великодень. Цього дня люди ходять на урочисті богослужіння та несуть до храмів великодні кошики, щоби освятити їх.
"Телеграф" розповість, що за традицією має бути у великодньому кошику, а чому там не місце. І що символізує кожен продукт.
Що обов’язково має бути у кошику на Великдень?
Є традиційний набір продуктів, які мають бути у великодньому кошику для освячення. Кількість цих продуктів має бути такою, щоб її змогла з'їсти сім'я за сніданком. Пам'ятайте, що викидати освячену їжу не можна.
У кошику мають бути:
- Паска (символізує гроб Господній).
- Крашанки (символізують початок нового життя).
- М’ясо/ковбаса (символи жертв, що викупають гріхи людей).
- Сир/сир/масло (отожнюють з материнською турботою та ніжністю).
- Хрін (символізує силу духу).
- Свічка — її запалюють під час богослужіння та освячення пасок.
Що не потрібно класти в кошик на Великдень?
Крім традиційного набору продуктів, деякі люди кладуть у великодній кошик та інші продукти чи речі. Однак на Великдень не варто перевантажувати кошик зайвим.
У кошику не місце:
- Кров’янці
- Фруктам та овочам
- Перцю та солі
- Алкоголю
- Ножу
- Грошам, прикрасам, коштовностям
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко знайти найближчу до вас церкву ПЦУ, щоб освятити кошик на Великдень. У цьому вам допоможе смартфон.