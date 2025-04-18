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Фруктам і овочам там не місце: що не можна класти у великодній кошик, а що має бути обов’язково

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Деякі продукти та речі не варто класти у великодній кошик Новина оновлена 18 квітня 2025, 12:23
Деякі продукти та речі не варто класти у великодній кошик. Фото Getty Images

Кожен продукт у кошику має свій символізм

У неділю, 20 квітня, українці відзначають велике релігійне свято Великодень. Цього дня люди ходять на урочисті богослужіння та несуть до храмів великодні кошики, щоби освятити їх.

"Телеграф" розповість, що за традицією має бути у великодньому кошику, а чому там не місце. І що символізує кожен продукт.

Що обов’язково має бути у кошику на Великдень?

Є традиційний набір продуктів, які мають бути у великодньому кошику для освячення. Кількість цих продуктів має бути такою, щоб її змогла з'їсти сім'я за сніданком. Пам'ятайте, що викидати освячену їжу не можна.

У кошику мають бути:

  • Паска (символізує гроб Господній).
  • Крашанки (символізують початок нового життя).
  • М’ясо/ковбаса (символи жертв, що викупають гріхи людей).
  • Сир/сир/масло (отожнюють з материнською турботою та ніжністю).
  • Хрін (символізує силу духу).
  • Свічка — її запалюють під час богослужіння та освячення пасок.
Великдень, паски
Фото: Getty Images

Що не потрібно класти в кошик на Великдень?

Крім традиційного набору продуктів, деякі люди кладуть у великодній кошик та інші продукти чи речі. Однак на Великдень не варто перевантажувати кошик зайвим.

У кошику не місце:

  • Кров’янці
  • Фруктам та овочам
  • Перцю та солі
  • Алкоголю
  • Ножу
  • Грошам, прикрасам, коштовностям

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко знайти найближчу до вас церкву ПЦУ, щоб освятити кошик на Великдень. У цьому вам допоможе смартфон.

Теги:
#Продукти #Традиції #великодній кошик #Великдень 2025