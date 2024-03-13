Гайтана показала, як тренується в спортзалі (фото)
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Зірка працює над собою, аби бути у відмінній фізичній формі
Українська співачка Гайтана, яка заявила про відхід з лейблу, з яким працювала 20 років, 13 березня показала, як займається спортом. Артистка зафіксувала себе напроти дзеркала.
На сторінці в Instagram виконавиця опублікувала нову світлину, на якій видно процес тренування. Співачка завмерла під час випадів у залі.
44-річна артистка ніяк не прокоментувала фотографію. Під час тренування Гайтана була одягнена в лосини, спортивну кофту та кросівки чорно-помаранчевого кольору. Волосся знаменитість заплела в кіски та зібрала їх у невеликий хвіст. Спортивний образ личить зірці не менше, ніж гламурний блиск.
Гайтана має чудовий вигляд та зосереджений погляд. Словом, зірка працює над собою, аби бути у відмінній фізичній формі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися зірки України на Євробаченні Кароль, Гайтана, Міка Ньютон та інші. Фото із рубрики "тоді й зараз".