Гайтана показала, як тренується в спортзалі (фото)

Зірка працює над собою, аби бути у відмінній фізичній формі

Українська співачка Гайтана, яка заявила про відхід з лейблу, з яким працювала 20 років, 13 березня показала, як займається спортом. Артистка зафіксувала себе напроти дзеркала.

На сторінці в Instagram виконавиця опублікувала нову світлину, на якій видно процес тренування. Співачка завмерла під час випадів у залі.

Гайтана під час тренувань

44-річна артистка ніяк не прокоментувала фотографію. Під час тренування Гайтана була одягнена в лосини, спортивну кофту та кросівки чорно-помаранчевого кольору. Волосся знаменитість заплела в кіски та зібрала їх у невеликий хвіст. Спортивний образ личить зірці не менше, ніж гламурний блиск.

Гайтана має чудовий вигляд та зосереджений погляд. Словом, зірка працює над собою, аби бути у відмінній фізичній формі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися зірки України на Євробаченні Кароль, Гайтана, Міка Ньютон та інші. Фото із рубрики "тоді й зараз".