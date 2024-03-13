Гайтана показала, как тренируется в спортзале (фото)

Звезда работает над собой, чтобы быть в отличной физической форме

Украинская певица Гайтана, заявившая об уходе из лейбла, с которым работала 20 лет, 13 марта показала, как занимается спортом. Артистка зафиксировала себя напротив зеркала.

На странице в Instagram исполнительница опубликовала новую фотографию, на которой виден процесс тренировки. Певица замерла во время выпадов в зале.

Гайтана во время тренировок

44-летняя артистка никак не прокомментировала фотографию. Во время тренировки Гайтана была одета в лосины, спортивную кофту и кроссовки черно-оранжевого цвета. Волосы знаменитость заплела в косички и собрала их в небольшой хвост. Спортивный образ подходит звезде не менее, чем гламурный блеск.

Гайтана выглядит великолепно, она сосредоточена на процессе. Словом, звезда работает над собой, чтобы быть в отличной физической форме.

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