"Дика Аделіна": ведуча Лілія Ребрик поділилась першою світлиною новородженої донечки (фото)

42-річна зірка зворушила новинами

Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик повідомила своїх шанувальників про щасливу подію. 42-річна зірка народила третю донечку. Про свою третю вагітність Ребрик повідомляла ше у жовтні 2023 року.

Гарна новина з'явилась на офіційній сторінці артистки в Інстаграмі. Лілія Ребрик виклала своїм підписникам першу фотографію новородженого маляти. Назвали дівчину Аделіною.

"Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, Донечко", — написала зірка в соцмережі. Нагадаємо, що ведуча вже виховує двох доньок у шлюбі з українським хореографом Андрієм Диким.

У 2012 році зірка народила доньку Діану, а у 2018 році – доньку Поліну. Одружилася Ребрик зі своїм теперішнім чоловіком, з яким вона познайомилась на зйомках проєкту "Танці з зірками", у 2011 році.

Під час танцювального шоу Ребрик і Дикий довго не могли віддатися почуттям через те, що Андрій був у цивільному шлюбі, і Лілія також була не вільна. Українська ведуча не вважає себе розлучницею, оскільки переконана, що кожна людина робить свій вибір.

Раніше ми повідомляли, що на останньому місяці вагітності Лілія Ребрик показала чуттєву фотосесію. 42-річна ведуча назвала себе "матір'ю-драконом у червоному".