"Дикая Аделина": ведущая Лилия Ребрик поделилась первым фото новорожденной дочери

42-летняя звезда умилила новостями

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила своим поклонникам о счастливом событии. 42-летняя звезда родила третью дочь. О своей третьей беременности Ребрик сообщала еще в октябре 2023 года.

Хорошая новость появилась на официальной странице артистки в Инстаграме. Лилия Ребрик выложила своим подписчикам первую фотографию новорожденной малышки. Назвали девочку Аделиной.

"Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастлива, Доченька", — написала звезда в соцсети. Напомним, что ведущая уже воспитывает двух дочерей в браке с украинским хореографом Андреем Диким.

В 2012 году звезда родила дочь Диану, а в 2018 году – дочь Полину. Женилась Ребрик на своем нынешнем муже, с которым она познакомилась на съемках проекта "Танці з зірками", в 2011 году.

Во время танцевального шоу Ребрик и Дикий долго не могли отдаться чувствам из-за того, что Андрей был в гражданском браке, и Лилия тоже была не свободна. Украинская ведущая не считает себя разлучницей, поскольку убеждена, что каждый человек делает свой выбор.

Ранее мы сообщали, что на последнем месяце беременности Лилия Ребрик показала чувственную фотосессию. 42-летняя ведущая назвала себя "матерью-драконом в красном".