Особисте спорядження учасників бою зберіг торф на місці переправи через Пляшівку

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На козацькій переправі під Берестечком на Рівненщині археологи знайшли шкіряні гаманці з монетами, ключами й кулями, сумки, взуття та ложки у футлярах. Ці речі належали учасникам битви 1651 року, які рятувалися після бою через річку й болото.

Знахідки експедиції Ігоря Свєшнікова описав президент ГО ДВКА Олекса Руденко в дослідженні козацького спорядження кінця XVI – середини XVII століття. Збережені шкіряні вироби дають змогу роздивитися, як люди носили гроші, берегли зброю та облаштовували похідний побут.

Поле бою розташоване між селами Пляшева та Острів, де військо гетьмана Богдана Хмельницького зійшлося з польською шляхтою, розповідає Дубенська районна державна адміністрація. Місця козацьких переправ належать до історичних пам’яток, пов’язаних із цією битвою.

Що лежало в козацьких гаманцях

Знайдені гаманці мали від одного до трьох відділень. До пояса їх підвішували на шкіряних петлях або прив’язували стрічками. Верхній клапан здебільшого просто звисав, хоча траплялися й застібки зі шкіряного ґудзика та орнаментованої кістяної пластинки.

Усередині археологи виявили дрібні інструменти, ключі, кресала, кремінці до вогнепальної зброї, свинцеві зливки, кулі, монети, інколи й інші коштовності. В одному з гаманців лежала невелика латунна поясна пряжка, оздоблена поперечними нарізами та візерунком-сіточкою. Вміст таких сумочок поєднував особисті дрібниці з речами, потрібними для бою.

Козацькі гаманці та сумки. Фото: dvka.com.ua

Деякі власники обирали оздоблені вироби. На одному гаманці з переправи майстер вирізав сонячні знаки, хрести в колах, ромби, завитки та інші фігури. Під прорізами, за припущенням дослідників, була червона тканина: на окремих знахідках між шарами шкіри збереглися червоні нитки. Орнамент науковці тлумачать як можливий оберіг; саме цей багато прикрашений гаманець знайшли порожнім.

Козацький пояс для грошей. Фото: dvka.com.ua

Ложка в чохлі та рушниця у футлярі

На поясі козак носив і речі для щоденного вжитку. Серед знахідок із переправи – дерев’яні ложки у шкіряних чохлах. Держак заходив у довгу трубчасту частину футляра, а черпак закривали два клапани, які зав’язували шнурком.

"Дерев’яні ложки знайдено на переправі також у великій кількості, хоч стан збереження багатьох екземплярів з огляду на нетривкий матеріал, з якого вони виготовлені, є незадовільним. Усі ложки знайдено у шкіряних футлярах", – писав археолог Ігор Свєшніков у книзі "Битва при Берестечку".

Поясні гаки козаків та комплект – пояс, ладівниця та ложка в чохлі. Фото: dvka.com.ua

Поряд із простими ложками були художньо оформлені – з різьбленими трикутниками, ромбами, зиґзаґами та складними завершеннями держаків. В одній із козацьких сумок у 1979 році знайшли фрагмент держака срібної ложки з рельєфним рослинним орнаментом.

Зброю також захищали чохлами: більшість зразків вогнепальної зброї під час розкопок поля битви виявили у шкіряних футлярах. Їх шили з кількох смуг шкіри та вистеляли сукном, щоб уберегти самопал від негоди й пошкоджень у поході.

Інструменти людей, які пішли на війну

Особисті речі з переправи розкривають і заняття учасників війська. На полі Берестецької битви зібрали колекцію знарядь кравців, шевців, лимарів, кушнірів, ковалів, слюсарів, майстрів з обробки дерева й каменю. Ремісники брали із собою інструменти та ремонтували спорядження в польових умовах.

"Звичні до виконання своїх справ, ці ремісники йшли у козацьке військо зі своїми інструментами, знахідки яких на полях битв серед козацьких побутових речей дають уявлення про велику кількість ремісників у складі війська і рівень розвитку різних ремесел в Україні у XVI–XVIII ст.", – писав Ігор Свєшніков.

Інструменти ремісників-шевців та майстрів з виготовлення предметів зі шкіри з археологічних розкопок на полі биви при Берестечку. Джерело: dvka.com.ua

Шкіру й дерево на переправі зберіг торф із його консервувальними властивостями. Після підняття на поверхню знахідки потребували термінового порятунку. Свєшніков розробив власну методику їхньої консервації та реставрації; відновлені пояси, сумки, гаманці й інше спорядження зберігають у музеї "Козацькі могили" та Рівненському краєзнавчому музеї.

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