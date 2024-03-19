Вакарчук оприлюднив реліз першої англомовної пісні в історії "Океану Ельзи" (відео)

"Океан Ельзи" випустить альбом пісень англійською

Фронтмен українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно презентував драматичну пісню "Відповідь", оприлюднив ролик, у якому його зафільмували під час виконання пісні англійською мовою під назвою Voices Are Rising. Вакарчук наголосив, що його гурт зробить все можливе, щоб голос України продовжував звучати сильно та натхненно.

На сторінці в Instagram він підживив інтерес фанатів, які з нетерпінням чекають нового альбому. "Реліз пісні Voices Are Rising уже цієї п'ятниці", – написав артист.

Святослав Вакарчук виконує Voices Are Rising

Святослав наголосив: "Наша. Нова. Сторінка. Скоро. "Океан Ельзи" випустить альбом пісень англійською вперше у своїй історії. Ми будемо працювати над тим, аби й музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали у світ".

Фанати в захопленні від новинки

Підписники бурхливо відреагували на новинку.

"Звучить як молитва. Надихає. Хочеться жити".

"Господи, як круто".

"Ви геній української музики, рівних немає"

"Чекаємо з нетерпінням"

Додамо, що протягом великої війни "океани" влаштовували благодійні концерти та підтримували Збройні Сили України. Вони збирали немаленькі суми коштів та перераховували на лікарні та армію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що гурт "Океан Ельзи" показав, як кипить робота на новим альбомом у студії. В честь 30 Дня народження, учасники вирішили презентувати новий альбом вперше за сім років.