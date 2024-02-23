"Океан Ельзи" після тривалої паузи вперше презентував драматичну пісню "Відповідь" (відео)
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"Відповідь" – композиція про біль і пам'ять, про довгий шлях до Перемоги
Музиканти відомого українського гурту "Океан Ельзи", які з 2022 року не випускали нових композицій, презентували пісню під назвою "Відповідь". Драматична композиція торкнулася найактуальнішої теми – війни.
Сьогодні, 23 лютого, на каналі гурту в YouTube відбулася презентація. Слова та музику до пісні написав фронтмен гурту Святослав Вакарчук, а режисурою відео займався Макс Сметана.
"Відповідь" – вона про біль і пам'ять, про довічну вдячність, про складний і довгий шлях до Перемоги. Вона про запитання: "Скільки ще?" і про відповідь, яку кожен точно може знайти в своєму серці", – йдеться в описі до чуттєвої композиції.
Українцям неймовірно сподобалася ця композиція, яку вже назвали справжнім шедевром.
- "Мурашки по шкірі. Одна з найкращих пісень. Дякую вам хлопці за вашу творчість"
- "Ми не можемо не вистояти! Живемо, творимо, борімось, перемагаємо"
- "Без сліз слухати неможливо".
- "Як завжди шедевр".
Кліп до пісні не має спецефектів та яскравих кольорів, він простий і глибокий, бо торкається кожного серця.
Раніше "Телеграф" розповідав, що гурт "Океан Ельзи" показав, як кипить робота на новим альбомом у студії. В честь 30 Дня народження, учасники вирішили презентувати новий альбом вперше за сім років.