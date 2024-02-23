"Океан Ельзи" після тривалої паузи вперше презентував драматичну пісню "Відповідь" (відео)

"Відповідь" – композиція про біль і пам'ять, про довгий шлях до Перемоги

Музиканти відомого українського гурту "Океан Ельзи", які з 2022 року не випускали нових композицій, презентували пісню під назвою "Відповідь". Драматична композиція торкнулася найактуальнішої теми – війни.

Сьогодні, 23 лютого, на каналі гурту в YouTube відбулася презентація. Слова та музику до пісні написав фронтмен гурту Святослав Вакарчук, а режисурою відео займався Макс Сметана.

"Відповідь" – вона про біль і пам'ять, про довічну вдячність, про складний і довгий шлях до Перемоги. Вона про запитання: "Скільки ще?" і про відповідь, яку кожен точно може знайти в своєму серці", – йдеться в описі до чуттєвої композиції.

Пісня "Відповідь" торкається теми війни

Українцям неймовірно сподобалася ця композиція, яку вже назвали справжнім шедевром.

Шанувальники "океанів" у захваті від нової пісні

"Мурашки по шкірі. Одна з найкращих пісень. Дякую вам хлопці за вашу творчість"

"Ми не можемо не вистояти! Живемо, творимо, борімось, перемагаємо"

"Без сліз слухати неможливо".

"Як завжди шедевр".

Кліп до пісні не має спецефектів та яскравих кольорів, він простий і глибокий, бо торкається кожного серця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що гурт "Океан Ельзи" показав, як кипить робота на новим альбомом у студії. В честь 30 Дня народження, учасники вирішили презентувати новий альбом вперше за сім років.