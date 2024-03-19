Вакарчук обнародовал релиз первой англоязычной песни в истории "Океана Эльзы" (видео)

"Океан Эльзы" выпустит альбом песен на английском

Фронтмен украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, недавно представивший драматическую песню "Відповідь", обнародовал ролик, в котором его сняли во время исполнения песни на английском языке под названием Voices Are Rising. Вакарчук подчеркнул, что его группа сделает все возможное, чтобы голос Украины продолжал звучать сильно и вдохновенно.

На странице в Instagram он подпитал интерес фанатов, которые с нетерпением ждут нового альбома. "Релиз песни Voices Are Rising уже в эту пятницу", — написал артист.

Святослав Вакарчук исполняет Voices Are Rising

Святослав подчеркнул: "Наша. Новая. Страница. Скоро. "Океан Эльзы" выпустит альбом песен на английском впервые в своей истории. Мы будем работать над тем, чтобы музыкальный голос Украины звучал громко, его слышали и замечали в мире".

Фанаты в восторге от новинки

Подписчики бурно отреагировали на новинку.

"Звучит как молитва. Вдохновляет. Хочется жить".

"Господи, как круто".

"Вы гений украинской музыки, равных нет"

"Ждем с нетерпением"

Добавим, что во время войны "океаны" устраивали благотворительные концерты и поддерживали Вооруженные Силы Украины. Они собирали немалые суммы и перечисляли на больницы и украинскую армию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что группа "Океан Эльзы" показала, как кипит работа над новым альбомом в студии. В честь 30-го Дня рождения, участники решили презентовать новый альбом впервые за семь лет.