Вакарчук обнародовал релиз первой англоязычной песни в истории "Океана Эльзы" (видео)
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"Океан Эльзы" выпустит альбом песен на английском
Фронтмен украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, недавно представивший драматическую песню "Відповідь", обнародовал ролик, в котором его сняли во время исполнения песни на английском языке под названием Voices Are Rising. Вакарчук подчеркнул, что его группа сделает все возможное, чтобы голос Украины продолжал звучать сильно и вдохновенно.
На странице в Instagram он подпитал интерес фанатов, которые с нетерпением ждут нового альбома. "Релиз песни Voices Are Rising уже в эту пятницу", — написал артист.
Святослав подчеркнул: "Наша. Новая. Страница. Скоро. "Океан Эльзы" выпустит альбом песен на английском впервые в своей истории. Мы будем работать над тем, чтобы музыкальный голос Украины звучал громко, его слышали и замечали в мире".
Подписчики бурно отреагировали на новинку.
- "Звучит как молитва. Вдохновляет. Хочется жить".
- "Господи, как круто".
- "Вы гений украинской музыки, равных нет"
- "Ждем с нетерпением"
Добавим, что во время войны "океаны" устраивали благотворительные концерты и поддерживали Вооруженные Силы Украины. Они собирали немалые суммы и перечисляли на больницы и украинскую армию.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что группа "Океан Эльзы" показала, как кипит работа над новым альбомом в студии. В честь 30-го Дня рождения, участники решили презентовать новый альбом впервые за семь лет.