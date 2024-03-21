Лілію Ребрик виписали із роддому: щасливу маму вітають рідні та колеги (фото)

Лілія подякувала медперсоналу та звернулася до новонародженої донечки Адель

Відома українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик, яка ділилася особливостями третьої вагітності та нещодавно народила третю дитину, нарешті вдома. Її виписали з пологового будинку.

Чоловік-хореограф Андрій Дикий, рідні, друзі та колеги прийшли привітати Лілію. Квітів було безліч, як і приємних побажань, жінка подякувала медперсоналу та звернулася до новонародженої донечки Адель на сторінці в Instagram.

Всі вітають Лілію з поповненням в сім'ї

Додамо, що Адель з нетерпінням чекали дві старші сестри Діана та Поліна.

Поцілунків не буває забагато

"Вчора був такий емоційний день: тебе зустрічали з весняними квітами, з посмішками, сміхом. Тобі бажали щастя і миру, а нам – терпіння. І я впевнена, все обовʼязково здійсниться, бо ж ми тепер – велика, дружня команда", – написала Лілія Ребрик.

Лілія з дитиною в колі рідних

У коментарях було безліч теплих слів. Хоча знайшлися й критикани із непотрібними запитаннями, які стосувалися імені новонародженої дівчинки. У Ребрик поцікавилися: "Хіба немає гарного українського імʼя?"

На це вона іронічно відповіла: "Прошу вибачення. Забула порадитися з вами".

Нагадаємо, що Адель народилася 15 березня 2024 року. Дівчинка зʼявилася на світ з вагою 3500 г. та ростом 52 см.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ведуча Лілія Ребрик зізналася, чи свариться із чоловіком. Телезірка вважає, що люди повинні вміти говорити між собою, поважати та чути одне одного.