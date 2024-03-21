Лилию Ребрик выписали из роддома: счастливую маму поздравляют родные и коллеги (фото)

Лилия поблагодарила медперсонал и обратилась к новорожденной дочери Адель

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая делилась особенностями третьей беременности и недавно родила третьего ребенка, наконец-то дома. Ее выписали из роддома.

Муж-хореограф Андрей Дикий, родные, друзья и коллеги пришли поздравить Лилию. Цветов было очень много, как и приятных пожеланий, женщина поблагодарила медперсонал и обратилась к новорожденной дочери Адель на странице в Instagram.

Все поздравляют Лилию с пополнением в семье

Добавим, что Адель с нетерпением ждали две старшие сестры Диана и Полина.

Поцелуев не бывает много

"Вчера был такой эмоциональный день: тебя встречали с весенними цветами, с улыбками, смехом. Тебе желали счастья и мира, а нам — терпение. И я уверена, все обязательно сбудется, ведь мы теперь — большая, дружная команда", — написала Лилия Ребрик.

Лилия с ребенком в кругу родных

В комментариях было много теплых слов. Хотя нашлись и критиканы с ненужными вопросами, которые касались имени новорожденной девочки. У Ребрик поинтересовались: "Разве нет хорошего украинского имени?"

На это Лилия иронично ответила: "Прошу прощения. Забыла посоветоваться с вами".

Напомним, что Адель родилась 15 марта 2024 года. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ведущая Лилия Ребрик призналась, ссорится ли с мужем. Телезвезда считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга.