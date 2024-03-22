Українська диригентка Оксана Линів пояснила, чому виступатиме з російською оперою в Дрездені

Линів наголосила, що виконуватиме твори, які є частиною світової музичної спадщини

Після початку великої війни в Україні чимало українських зірок відмовилися від російської сцени та навіть почали перекладати свої російськомовні твори солов'їною, намагаючись завоювати довіру українців, а дехто, як Світлана Лобода, неочікувано заспівав українською про війну. Проте є українські знаменитості світового рівня, які займають неоднозначну позицію щодо російського мистецтва, наражаючи себе на критику та осуд з боку українців.

Зокрема справжній переполох зчинився через виступ відомої української диригентки Оксани Линів з російською оперою Петра Чайковського "Євгеній Онєгін" у Дрездені. Вона на сторінці у Facebook відповіла критиканам, які звинуватили артистку у виконанні творів митців країни-агресорки під час війни в Україні.

Пані Оксана пояснила, що російські класики є обов'язковим репертуаром для кожного диригента. Линів наголосила, що твори Чайковського, Прокоф’єва, Шостаковича та інших російських композиторів – це шедеври інтернаціонального рівня.

Линів з українським прапором після виступу

"Від початку періоду воєнного стану на території України припинили виконувати музику Чайковського, Прокофʼєва, Шостаковича, Рахманінова, Стравінського та ін. Та все ж твори цих композиторів належать до обовʼязкового репертуару кожного диригента, чия карʼєра розвивається на інтернаціональному рівні, через те, що ці твори належать до світової музичної спадщини", – висловилася Линів.

Вона додала, що стандартний репертуар симфонічних оркестрів та оперних театрів усього світу було сформовано дуже давно, тому порушувати його вона не має права.

"На основі успішної співпраці з провідними оркестрами та оперними театрами, українські диригенти можуть поступово впроваджувати виконання поки що мало відомих українських композиторів і додавати ці імена до світової класичної музичної традиції", – пояснила Линів.

Додамо, що Оксана Линів цього літа виступить у Німеччині з оперою Петра Чайковського "Євгеній Онєгін". Відомо, що компанію диригентці складуть кілька українських оперних солістів. Серед інших членів касту немає жодного росіянина.

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