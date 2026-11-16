Як помитися без води та зігрітися без опалення: мешканка Дніпра поділилась порадами

Досвід минулих відключень змусив її запланувати ще одну велику покупку

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Мешканка Дніпра готується провести зиму вдома: вже має зарядну станцію, освітлення й теплі речі, а тепер чекає на потужнішу систему живлення. Після минулих блекаутів вона також вирішила придбати переносний душ, щоб митися навіть за відсутності водопостачання.

Про свої приготування жінка розповіла у TikTok на сторінці darina.miymiy.

Зарядної станції вистачає приблизно на чотири години

Першою необхідною покупкою після першого блекауту стала зарядна станція EcoFlow. За досвідом жінки, її вистачає приблизно на чотири години роботи Wi-Fi, комп’ютера та підзаряджання інших пристроїв. Тепер такий запас автономності вона вважає замалим.

"Якщо зима буде складнішою за попередню, то це буде як мінімум вісім годин відключення, чого не хотілося б. Тому її, на жаль, замало, але вона дуже-дуже рятує", – поділилася побоюваннями мешканка Дніпра.

Тому вона вже замовила ще одну зарядну систему, яку описує як пристрій на кшталт інвертора, і чекає на доставлення. Цю покупку називає великою та серйозною витратою, через яку найбільше хвилюється.

Однієї зарядної станції мешканці вистачає приблизно на чотири години роботи техніки

Лампа з довгим кабелем і тепла ковдра

Для освітлення квартири жінка використовує переносну лампу з довгим дротом. Вона підключає її до EcoFlow: так можна пересуватися помешканням у темряві й не боятися перечепитися або вдаритися.

Переносна лампа від зарядної станції допомагає освітлювати квартиру під час блекауту

Від холоду підготувала теплу піжаму, шкарпетки та велику ковдру, яку подарувала мама. Саме на ці речі вона розраховує, якщо під час відключень у квартирі стане холодно й опалення працюватиме на мінімум

Велику ковдру від мами мешканка Дніпра вважає своїм рятівником узимку

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Жінка також придивлялася до ковдр із підігрівом, які бачила у продажу. Водночас серед уже підготовлених речей показала саме мамин подарунок – його називає своїм майбутнім рятівником узимку.

Газова плита, переносний душ та оптоволокно

Важливою перевагою своєї квартири мешканка Дніпра вважає газову плиту: на ній вона може готувати без електрики. Її також планує використовувати, щоб нагрівати воду для миття, коли не працюватиме бойлер.

Наступний пункт у списку бажаних покупок – акумуляторний душ. За описом жінки, одну його частину опускають у посудину з водою, а через іншу вода надходить під напором. Для цього вона планує нагрівати воду в каструлі або відрі.

"Дуже, мені здається, зручно і комфортно. Можна буде спокійно помитися, а не з черпачка себе обливати", – пояснила авторка відео.

Для зв’язку у квартирі вже підключили оптоволоконний інтернет. За словами жінки, він працює без світла до трьох днів, а живлення для домашнього Wi-Fi вона забезпечує зарядною станцією.

Як повідомляв "Телеграф", Світлана радить мати щонайменше три LED-лампи з акумулятором, кожна з яких тримає заряд не менше чотирьох годин.