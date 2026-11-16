Виробляв продукцію з 90-х, а тепер зупиняє виробництво через атаку РФ: що відомо про "Королівський смак"

Від першого соняшникового цеху до заводів із переробки олійних культур

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Історія "Королівського смаку" почалася з підприємства "Віктор і К", яке заснували 1992 року для торгівлі та громадського харчування. Тепер виробник олії, майонезів і кетчупів із Власівки на Кіровоградщині зупиняє виробництво: після ворожого удару підприємство зазнало значних пошкоджень.

Про зупинку виробництва речник компанії Геннадій Тертичний повідомив у Facebook. Підприємство також повністю припиняє закупівлю всіх видів олійних культур і скорочує персонал.

Хто заснував "Віктор і К" і з чого починався бізнес

Приватне підприємство "Віктор і К" заснували 18 грудня 1992 року. Його засновник – Віктор Михайлович Король. Спочатку підприємство займалося гуртово-роздрібною торгівлею та громадським харчуванням.

До харчового виробництва компанія перейшла не відразу. У 1998 році вона почала будувати цех із перероблення насіння соняшнику потужністю 30 тонн на зміну. У 2001 році цех прийняла в експлуатацію Державна технічна комісія.

Як з’явився бренд і розширювався асортимент

Торгівельну марку "Королівський смак" зареєстрували в лютому 2002 року – майже через десятиліття після заснування підприємства. Уже в березні запрацювала лінія, де соняшникову олію розливали в поліетилентерефталатні пляшки.

Того ж року компанія запустила майонезний цех із початковою потужністю дві тонни на зміну. Згодом виробник розширив вибір жирності та паковання: майонез випускали у скляних банках, полімерних відерцях, стаканах, філфаках і дойпаках.

Асортимент охоплює значно більше, ніж олію та майонез. На сайті підприємства серед товарних груп вказані кетчупи, гірчиця, вершкове масло та спреди, оцет, томатні соуси, халва, макаронні вироби, консервовані горошок і кукурудза.

Компанія розбудовувала й переробні потужності. У 2023 році "Віктор і К" завершило будівництво заводу з перероблення ріпаку. А 2024 року підприємство побудувало новий завод із перероблення ріпаку та соняшнику загальною потужністю 600 тонн на добу.

Чому підприємство зупиняє виробництво

"Сьогодні внаслідок ворожого удару підприємство зазнало значних пошкоджень. Нищівний удар спричинив масштабну пожежу, внаслідок якої було знищено та пошкоджено виробниче обладнання, а також втрачено великі обсяги готової продукції", – повідомив речник компанії.

Російські удари компанія назвала серед причин зупинки

За його словами, команда "Королівського смаку" попри серйозні збитки працює над ліквідацією наслідків удару.

"Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина", – зазначили в компанії.

Було знищено обладнання та продукція

На момент повідомлення компанія завершувала відвантажувати готову продукцію та зупиняла виробничі процеси. "Зупинка виробництва компанії "Королівський смак" виявилася вимушеним, але необхідним рішенням", – йдеться в дописі.

Раніше ми розповіли, який майонез якісніший – "Щедро" чи "Королівський смак" – і чи варто платити більше.