Украинский дирижер Оксана Лынив объяснила, почему будет выступать с российской оперой в Дрездене

Лынив подчеркнула, что будет исполнять произведения, являющиеся частью мирового музыкального наследия

После начала большой войны в Украине многие украинские звезды отказались от российской сцены и даже начали переводить свои русскоязычные произведения соловьиной, пытаясь завоевать доверие украинцев, а некоторые, как Светлана Лобода, даже неожиданно спели по-украински о войне. Однако есть украинские знаменитости мирового уровня, которые занимают неоднозначную позицию относительно российского искусства, подвергая себя критике и осуждению со стороны украинцев.

В частности, настоящий переполох поднялся из-за выступления известного украинского дирижера Оксаны Лынив с российской оперой Петра Чайковского "Евгений Онегин" в Дрездене. Она на странице Facebook ответила критиканам, которые обвинили артистку в исполнении произведений, созданных композиторами страны-агрессорки.

Оксана объяснила, что российские классики являются обязательным репертуаром для каждого дирижера. Лынив подчеркнула, что произведения Чайковского, Прокофьева, Шостаковича и других российских композиторов – это шедевры интернационального уровня.

Линов с украинским флагом после выступления

"С начала периода военного положения на территории Украины прекратили исполнять музыку Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова, Стравинского и др. И все же произведения этих композиторов относятся к обязательному репертуару каждого дирижера, чья карьера развивается на интернациональном уровне, потому что эти произведения принадлежат к мировому музыкальному наследию", – высказалась Лынив.

Она добавила, что стандартный репертуар симфонических оркестров и оперных театров всего мира был сформирован очень давно, поэтому нарушать его она не имеет права.

"На основе успешного сотрудничества с ведущими оркестрами и оперными театрами, украинские дирижеры могут постепенно внедрять исполнение пока малоизвестных украинских композиторов и добавлять эти имена в мировую классическую музыкальную традицию", — добавила Лынив.

Добавим, что Оксана Лынив летом выступит в Германии с оперой Петра Чайковского "Евгений Онегин". Известно, что компанию дирижерке составят несколько украинских оперных солистов. Среди других членов каста нет ни одного россиянина.

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