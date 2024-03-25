26-річний екс-чоловік Трінчер Олександр Волошин розповів, скільки у нього квартир у Києві (відео)

Купити нерухомість блогера попросила його мати

Відомий український блогер Олександр Волошин, який нещодавно розлучився зі своєю дружиною співачкою Анною Трінчер, зізнався, скільки має квартир у Києві. Як виявилося, блогер тепер завидний холостяк із нерухомістю у столиці.

Як розповів Олександр Волошин в інтерв’ю на ютуб-каналі "Люкс ФМ", він має три квартири в Києві. При цьому він живе на орендованій квартирі, а купівля нерухомості була більше проханням його мами.

"У мене є мої квартири. Одна з ремонтом і дві квартири без ремонту в новобудові. Ті, що без ремонту 90 квадратів, а та що з ремонтом — 55 квадратів", — розповів блогер.

За словами Волошина, першу свою квартиру він купив приблизно чотири роки тому. Це було більше на прохання його мами.

"Мама сказала: купи, Сашко, квартиру, бо я не спатиму ночами. Ну от я й купив", — зізнався Волошин.

За словами Олександра, він заробляє на життя продюсуванням українських блогерів, ютуб-проектами, заняттям криптовалютою та дорогою рекламою у своєму блозі. Найбільша сума, яку Волошин заробляв за місяць, дорівнює приблизно сотні тисяч доларів. Однак блогер не вважає за потрібне називати точні цифри свого доходу під час війни.

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