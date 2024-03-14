Співачку-зрадницю Таїсію Повалій "розбомбили" в мережі за цинічні висловлювання

Таїсія розповіла, що вона "російська українка"

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій, яка нещодавно отримала підозру від СБУ, не припиняє шокувати українців цинічними тезами. Попри те, що артистка отримала громадянство РФ, згодом заспівала "Пісню про рушник" перед росіянами, підтримала агресивні дії Росії в Україні, вона нещодавно назвала себе "російською українкою".

Цього разу в інтерв’ю одному з російських ЗМІ Таїсія заявила, що вона все ще українка, яка має намір випустити музичний альбом з українськими та російськими піснями.

Таїсія Повалій розповіла, ким вона є

"Я хочу випустити українсько-російський альбом, в якому будуть і українські, і російські пісні. Ви знаєте, це моя місія. Я – російська українка, я радянсько-російська українка", — висловилася Повалій.

Ці слова дуже обурили українців. У коментарях люди не стримували емоцій та обізвали артистку, яка стала громадянкою РФ, дошкульними словами – "непотребом", "мразотою фашистською", "облізлою мавпою" та "безпородною собакою".

Додамо, що Таїсія Повалій свого часу була дуже популярною співачкою в Україні. Ще до початку великої війни вона обрала Росію, де почала будувати приголомшливу кар’єру. Таїсія підтримала вторгнення країни-терористки в Україну, а Путіна назвала "борцем з нацизмом".

Раніше український продюсер Олег Боднарчук припустив, що тільки після смерті Путіна Повалій зможуть притягнути до відповідальності перед батьківщиною. А колишній колега по сцені Павло Зібров обурений тим, що у зрадниці все ще залишається звання Народної артистки України.