Смерть на концерті: під час виступу Анастасії Приходько сталася жахлива трагедія

Це був концертний менеджер співачки

Під час концерту української співачки Анастасії Приходько помер її концертний менеджер, який сидів в залі. Команда артистки поки не коментує ситуацію.

Концерт проходив у місті Трускавець, у палаці культури імені Т. Г. Шевченка. Про трагедію співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Відбулася величезна трагедія у мене на концерті у Трускавці…", — написала Анастасія. Чоловік помер раптово, на очах у глядачів.

Видання Фокус зв’язалося з ГУ НП у Львівській області, що підтвердити інформацію. "Подія дійсно мала місце, вчора, 25 березня, на одному із концертів у місті Трускавець. Від медиків надійшло повідомлення, що помер чоловік. На місце пригоди були направлені представники правоохоронних органів. Під час огляду на тілі особи ознак насильницької смерті виявлено не було. Нині особу померлого встановлено. Наразі тіло направили на експертизу, яка визначить причину смерті. Обставини з'ясовуються", — повідомила начальник відділу комунікацій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Наталія Могилевська зупинила концерт після обстрілу окупантів. Співачка попрямувала до будинку, у який поцілила ракета, аби допомогти людям.