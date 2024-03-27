Смерть на концерте: во время выступления Анастасии Приходько произошла ужасная трагедия

Это был концертный менеджер певицы

Во время концерта украинской певицы Анастасии Приходько умер ее сидевший в зале концертный менеджер. Команда артистки пока не комментирует ситуацию.

Концерт проходил в городе Трускавец, во дворце культуры имени Т. Г. Шевченка. О трагедии певица рассказала на своей странице в Instagram.

"Произошла огромная трагедия у меня на концерте в Трускавце..." — написала Анастасия. Мужчина умер внезапно, на глазах у зрителей.

Издание Фокус связалось с ГУ ЧП во Львовской области, чтобы подтвердить информацию. "Событие действительно имело место, вчера, 25 марта, на одном из концертов в городе Трускавец. От медиков поступило сообщение, что умер мужчина. На место происшествия были направлены представители правоохранительных органов. Во время осмотра на теле и лице признаков насильственной смерти обнаружено не было". В настоящее время тело умершего опознано. В настоящее время тело направили на экспертизу, которая определит причину смерти. Обстоятельства выясняются", — сообщила начальник отдела коммуникаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Наталья Могилевская остановила концерт после обстрела кафиров. Певица направилась в дом, в который попала ракета, чтобы помочь людям.