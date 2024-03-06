Loreen скасувала свій концерт на Dream Music Fest 2024: яка причина

Loreen раптово поміняла свої плани

Шведська виконавиця Loreen, яка двічі перемагала на Євробаченні, скасувала свій виступ на Dream Music Fest 2024. Організатором фестивалю, що відбудеться цього літа в Азербайджані, став пропутінський олігарх Емін Агаларов.

Своїм рішенням співачка поділилася на сторінці у Discord, про це пише Aftonbladet. Loreen відмовилася від участі ще до того, як були оголошені усі артисти Dream Music Fest 2024.

Виконавиця Loreen в образі

На фестивалі мали виступити 250 учасників

Як повідомлялося раніше, на фестивалі мали виступити 250 учасників з різних країн. У повідомленні йшлося про те, що зірка отримала нову інформацію про захід, тому поміняла свої плани. "Через це я вирішила скасувати свій виступ там ще до оголошення", – лаконічно написала Loreen, не говорячи про деталі.

Раніше "Телеграф" писав, куди зникла зірка 2000-х Ассія Ахат з медійного простору. Тривалий артистка не фігурувала на теренах вітчизняного медіапростору, вона гастролювала Європою та Америкою, проте ніколи забувала про Україну.