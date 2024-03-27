Наомі Кемпбелл знялася для модного глянцю (фото)

Кадри з Наомі Кемпбелл зробив легендарний Нік Найт

Британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл, яка зачарувала діловим образом на виставці в Лондоні, стала окрасою обкладинок грецької версії журналу Vogue. Фотосесію 53-річної знаменитості підготували до ювілею існування глянцю.

Кадри з Наомі Кемпбелл зробив Нік Найт. Журнал розмістив фотографії у своєму Instagram.

На фото яскрава модель позувала в напівпрозорій монохромній сукні з об'ємними білими воланами у вигляді дуг та з пишним подолом з фатину. Доповнювали образ чорні замшеві туфлі із гострим носиком, а обличчя наполовину було прикрите величезним чорним капелюхом. Цікаво, що в кадр потрапила апаратура та сам фотограф.

Неперевершена Наомі

На іншій чорно-білій світлині модель постала в боді з довжелезним шлейфом.

Нестаріюча Наомі

"Vogue Greece святкує п'яту річницю колекційним бекстейджним випуском з Наомі Кемпбелл, культовою супермоделлю, яку сфотографував для двох обкладинок легендарний Нік Найт", – підписав фото журнал.

Раніше "Телеграф" писав, що Наомі Кемпбелл відвідала відкриття курорту в модній сукні. 53-річна зірка має ідеальний вигляд.