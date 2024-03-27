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Наомі Кемпбелл знялася для модного глянцю (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
53-річна Наомі Кемпбелл Новина оновлена 27 березня 2024, 20:31
53-річна Наомі Кемпбелл. Фото instagram.com/naomi

Кадри з Наомі Кемпбелл зробив легендарний Нік Найт

Британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл, яка зачарувала діловим образом на виставці в Лондоні, стала окрасою обкладинок грецької версії журналу Vogue. Фотосесію 53-річної знаменитості підготували до ювілею існування глянцю.

Кадри з Наомі Кемпбелл зробив Нік Найт. Журнал розмістив фотографії у своєму Instagram.

На фото яскрава модель позувала в напівпрозорій монохромній сукні з об'ємними білими воланами у вигляді дуг та з пишним подолом з фатину. Доповнювали образ чорні замшеві туфлі із гострим носиком, а обличчя наполовину було прикрите величезним чорним капелюхом. Цікаво, що в кадр потрапила апаратура та сам фотограф.

Наомі Кемпбелл
Неперевершена Наомі

На іншій чорно-білій світлині модель постала в боді з довжелезним шлейфом.

Наомі Кемпбелл
Нестаріюча Наомі

"Vogue Greece святкує п'яту річницю колекційним бекстейджним випуском з Наомі Кемпбелл, культовою супермоделлю, яку сфотографував для двох обкладинок легендарний Нік Найт", – підписав фото журнал.

Раніше "Телеграф" писав, що Наомі Кемпбелл відвідала відкриття курорту в модній сукні. 53-річна зірка має ідеальний вигляд.

Теги:
#Журнал #Наомі Кемпбелл #Відверта фотосесія