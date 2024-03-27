Наоми Кэмпбелл снялась для модного глянца (фото)

Кадры с Наоми Кэмпбелл сделал легендарный Ник Найт

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл, очаровавшая деловым образом на выставке в Лондоне, стала украшением обложек греческой версии журнала Vogue. Фотосессию 53-летней знаменитости подготовили к юбилею существования глянца.

Кадры из Наоми Кэмпбелл сделал легендарный Ник Найт. Журнал разместил фотографии в своем Instagram.

На фото яркая модель позировала в полупрозрачном монохромном платье с объемными белыми воланами в виде дуг и пышным подолом из фатина. Дополняли образ черные замшевые туфли с острым носиком, а лицо было наполовину прикрыто огромной черной шляпой. Интересно, что в кадр попала аппаратура и фотограф.

Непревзойденная Наоми

На другой черно-белой фотографии модель появилась в боди с длинным шлейфом.

Нестареющая Наоми

"Vogue Greece празднует пятую годовщину коллекционным бэкстейджным выпуском с Наоми Кэмпбелл, культовой супермоделью, которую сфотографировал для двух обложек легендарный Ник Найт", – подписал фото журнал.

Ранее "Телеграф" писал, что Наоми Кэмпбелл посетила открытие курорта в модном платье. 53-летняя звезда выглядит идеально.