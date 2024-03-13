Стильна Наомі Кемпбелл зачарувала діловим образом на виставці у Лондоні (фото)

Модель позувала на тлі манекенів, де було представлене різне вбрання

Британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка нещодавно у сукні-балахоні здивувала образом на BAFTA 2024, відвідала відкриття виставки NAOMI у Лондоні. Для цього заходу Кемпбелл обрала класичний костюм сірого кольору, який надав Наомі особливого шарму та діловитості.

Піджак був подовжений, а штани навпаки – дещо вкорочені. Доповнювали лук чорна сорочка та туфлі-човники в тон на невисоких підборах. Знаменитість мала мінімум прикрас та макіяжу, вона просто розпустила волосся та вільно позувала перед камерою.

Модель Наомі позує перед камерою. Фото Getty Images

Модель фотографувалася на тлі манекенів, де було представлене різне вбрання. Зокрема вечірні сукні та ділові костюми.

Масивні сині туфлі. Фото Getty Images

Окремо на невеличкому столику стояли яскраво-сині туфлі на масивній платформі із шовковими шнурівками, на які просто неможливо обійти увагою.

Раніше "Телеграф" писав, що Наомі Кемпбелл відвідала відкриття курорту в модній сукні. 53-річна зірка має ідеальний вигляд.