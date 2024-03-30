"Я рік прожив з Поляковою": відомий кулінар показав пікантні фото з заміжньою співачкою і швидко "дав задню"

Влад Міцкевич заявив, що рік був у стосунках з Олею Поляковою

Ексучасник "МастерШеф" та співведучий Олі Полякової у проєкті "Він готує, вона керує" Влад Міцкевич шокував підписників новиною про стосунки з артисткою, які нібито тривали рік. Вночі блогер виклав пікантні фото і записав відео, де показав квартиру, в якій буцімто жив разом з Олею Поляковою.

Світлинами та відео Влад Міцкевич поділився на своїй сторінці в Інстаграм. Блогер також показав світлини, на яких обіймається та цілується нібито з Поляковою.

Міцкевич також вночі виклав відео, де заявив, що жив разом з Поляковою і показав квартиру. Також кулінар викинув з вікна туфлі, які за його словами, належать співачці.

"Півроку у цій квартирі, у мене лежить контракт, я можу показати. Скільки вона тут сторіз записала з цього ракурсу, з такого. Для вас це був секрет. Ось вона приїхала до кінця забирати свої речі, вона з**алася з нашого дому. Наступні сторіз доказ, що ми разом були", — сказав Міцкевич.

Варто зазначити, що зранку блогер видалив всі фото та відео і розповів, що тривалий час приймає антидепресанти, а вчора ще й змішав їх з алкоголем. Міцкевич вибачився перед Поляковою, її сім'єю та своєю дівчиною. Блогер розповів, що вся інформація про їхній роман — брехня і клівіта. Влад також додав, що мотивом його дій став конфлікт з артисткою через фінанси.

Оля Полякова цю ситуацію поки ніяк не коментує і не з'являється у сторіс.

Зазначимо, що на сторінці Влада Міцкевича є відео з дочкою Олі Полякової Машею. Також блогер вступився за артистку, коли Євген Клопотенко висловився про неї в негативному ключі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Оля Полякова мала конфлікт з Олегом Винником. Зірка поділилася, що співак пошукав її на 150 тисяч євро і поїхав закордон.