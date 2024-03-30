"Я год прожил с Поляковой": известный кулинар показал пикантные фото с замужней певицей и быстро "дал заднюю"

Влад Мицкевич заявил, что год был в отношениях с Олей Поляковой

Экс участник "МастерШеф" и соведущий Оли Поляковой в проекте "Он готовит, она руководит" Влад Мицкевич шокировал подписчиков новостью об якобы продолжавшихся отношениях год с артисткой. Ночью блогер выложил пикантные фото и записал видео, где показал квартиру, где якобы жил вместе с Олей Поляковой.

Фотографиями и видео Влад Мицкевич поделился на своей странице в Инстаграм. Блогер также показал фотографии, на которых обнимается и целуется вроде Полякова.

Мицкевич также ночью выложил видео, где заявил, что жил вместе с Поляковой и показал квартиру. Также кулинар выбросил из окна туфли, которые, по его словам, принадлежат певице.

"Полгода в этой квартире, у меня лежит контракт, я могу показать. Сколько она здесь стороз записала с этого ракурса, с такого. Для вас это был секрет.. Следующие строгое доказательство, что мы вместе были ", — сказал Мицкевич.

Следует отметить, что утром блогер удалил все фото и видео и рассказал, что долгое время принимает антидепрессанты, а вчера еще и смешал их с алкоголем. Мицкевич извинился перед Поляковой, ее семьей и своей девушкой. Блогер рассказал, что вся информация об их романе — ложь и клевета. Влад также добавил, что мотивом его действий стал конфликт с артисткой из-за финансов.

Оля Полякова эту ситуацию пока никак не комментирует и не появляется в сторис.

Отметим, что на странице Влада Мицкевича есть видео с дочерью Оли Поляковой Машей. Также блогер вступился за артистку, когда Евгений Клопотенко высказался о ней в отрицательном ключе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оля Полякова имела конфликт с Олегом Винником. Звезда поделилась, что певец поискал ее на 150 тысяч евро и уехал за границу.