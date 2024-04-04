Рус

Український співак Антон Крамер розповів про важку хворобу, яку має через укуси кліщів (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Антон Крамер захворів Новина оновлена 04 квітня 2024, 12:49
Антон Крамер захворів. Фото Скрін із відео

Музикант має запущену стадію хвороби Лайма

Український співак Антон Крамер розповів, що в нього діагностували хворобу Лайма, але вже в запущеному стані. Ця хвороба вражає український організм через укуси кліщів.

Наслідки можуть бути дуже важкими, адже страждає опорно-руховий апарат, нервова система та серце. Деталями про своє здоров'я виконавець поділився в Instagram.

Музикант написав, що помітив симптоми ще минулого літа, проте не звернув уваги. Спочатку запалився лімфовузол, який періодично болів. Восени хвороба вразила тазостегновий суглоб, і тепер Антону потрібна операція, аби його замінити.

Крамер зазначив, що аби визначити точний діагноз, він побував у шести лікарів. Співак повідомив, що попереду його чекають подальші обстеження, аналізи, консультації та тривале лікування. Він попросив допомоги у своїх підписників, назвавши суму, яка потрібна на лікування.

Антон Крамер
Антон Крамер - на милицях

Користувачі мережі об'єднали свої зусилля та зібрали необхідну суму.

"Почав пити антибіотики, мене навіть трошки пожарило ввечері і вночі. Уявляв себе пекельною піччю для бактерій бореліозу. Шукаємо причину задишки, завтра УЗД серця. Сподіваюсь, воно здорове. Переживаю, в дитинстві була тахікардія. Буває гірше, буває легше, але зазвичай вдихнути на повні груди мені складнувато", — розповів Крамер.

Під світлиною з милицями виконавець запевнив, що може нормально пересуватися, але нога і деякі інші частини тіла болять.

Раніше "Телеграф" писав, що Катерина Тишкевич показала свої шрами через сепсис, що привів до реанімації. Зірці рятували життя у грудні минулого року.

Теги:
#Музикант #Артист #Хвороба Лайма #Антон Крамер