Український співак Антон Крамер розповів про важку хворобу, яку має через укуси кліщів (фото)

Музикант має запущену стадію хвороби Лайма

Український співак Антон Крамер розповів, що в нього діагностували хворобу Лайма, але вже в запущеному стані. Ця хвороба вражає український організм через укуси кліщів.

Наслідки можуть бути дуже важкими, адже страждає опорно-руховий апарат, нервова система та серце. Деталями про своє здоров'я виконавець поділився в Instagram.

Музикант написав, що помітив симптоми ще минулого літа, проте не звернув уваги. Спочатку запалився лімфовузол, який періодично болів. Восени хвороба вразила тазостегновий суглоб, і тепер Антону потрібна операція, аби його замінити.

Крамер зазначив, що аби визначити точний діагноз, він побував у шести лікарів. Співак повідомив, що попереду його чекають подальші обстеження, аналізи, консультації та тривале лікування. Він попросив допомоги у своїх підписників, назвавши суму, яка потрібна на лікування.

Антон Крамер - на милицях

Користувачі мережі об'єднали свої зусилля та зібрали необхідну суму.

"Почав пити антибіотики, мене навіть трошки пожарило ввечері і вночі. Уявляв себе пекельною піччю для бактерій бореліозу. Шукаємо причину задишки, завтра УЗД серця. Сподіваюсь, воно здорове. Переживаю, в дитинстві була тахікардія. Буває гірше, буває легше, але зазвичай вдихнути на повні груди мені складнувато", — розповів Крамер.

Під світлиною з милицями виконавець запевнив, що може нормально пересуватися, але нога і деякі інші частини тіла болять.

Раніше "Телеграф" писав, що Катерина Тишкевич показала свої шрами через сепсис, що привів до реанімації. Зірці рятували життя у грудні минулого року.