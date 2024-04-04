Катя Тишкевич показала свої шрами через сепсис, що привів її до реанімації (фото)

29-річна актриса хоче позбутися нагадування про реанімацію, в яку вона потрапила через сепсис

Українська актриса Катерина Тишкевич оприлюднила свіжі світлини своїх шрамів, які вона отримала внаслідок розвитку сепсису та перебування в реанімації. Зірці рятували життя у грудні минулого року.

Фото червоних на тілі плям Тишкевич виклала у сторіс Інстаграму. Артистка поскаржилась, що після останньої процедури лазерного шліфування, її шрами стали ще червонішими, але спеціаліст заспокоїв її, що це нормальний процес.

"Після вчорашнього лазеру: Всі шрами набрякли, стали ще більш червоними та проявилися якісь синюшні рисочки. Я запанікувала, бо стало суттєво гірше ніж до. Але дерматолог каже шо це ок процес. Сказала мазати пантенолом і що можуть бути навіть корочки. Ок, приймаю, мажу", — підписала фото Катерина.

Нагадаємо, що Катерина Тишкевич вже майже 9 років живе з невиліковною хворобою, яка проявляється сильними головними болями. З початком великої війни стан актриси поступово погіршувався через порушення біохімії мозку, спричинене травмою при народженні.

В кінці 2023 року лікарі боролися за життя Тишкевич. В інтерв'ю Аліні Доротюк актриса розповіла, що восени вона добровільно лягла до психіатричної лікарні, де їй вводили сильний антидепресант за допомогою крапельниці. За кілька днів вона помітила, що почала сильно боліти рука. Там почався сепсис. Вже в приватній лікарні Катерину госпіталізували до реанімації, де вона пробула понад тиждень. В середині грудня актриса прийшла то тями, а пізніше вона виписалась з лікарні. Весь цей час з нею був її відданий чоловік, український актор Валентин Томусяк, який у січні відсвяткував своє 44-річчя.

Наразі актриса судитися з лікарями, які допустили її критичний стан, не збирається. Тишкевич не вважає, що це вина медсестри, яка ставила їй катетери.