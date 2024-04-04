Украинский певец Антон Крамер рассказал о тяжелой болезни из-за укусов клещей (фото)

Музыкант имеет запущенную стадию болезни Лайма

Украинский певец Антон Крамер рассказал, что у него диагностировали болезнь Лайма, но уже в запущенном состоянии. Эта болезнь поражает организм из-за укусов клещей.

Последствия могут быть очень тяжелыми, ведь страдает опорно-двигательный аппарат, нервная система и сердце. Деталями о своем здоровье исполнитель поделился в Instagram.

Музыкант написал, что заметил что-то неладное еще прошлым летом, однако не обратил внимания. Сначала воспалился лимфоузел, который периодически болел. Осенью болезнь поразила тазобедренный сустав, и теперь Антону нужна операция, чтобы его заменить.

Крамер отметил, что, чтобы определить точный диагноз, он побывал у шести врачей. Певец сообщил, что впереди его ждут дальнейшие обследования, анализы, консультации и длительное лечение. Он попросил помощи у своих подписчиков, назвав сумму, необходимую для лечения.

Антон Крамер — на костылях

Пользователи объединили свои усилия и собрали необходимую сумму.

"Начал пить антибиотики, меня даже немного пожарило вечером и ночью. Представлял себя адской печью для бактерий боррелиоза. Ищем причину одышки, завтра УЗИ сердца. Надеюсь, оно здоровое. Переживаю, в детстве была тахикардия. Бывает хуже, полной грудью мне сложновато", — рассказал Крамер.

Под фотографией с костылями исполнитель заверил, что может нормально передвигаться, но нога и некоторые другие части тела болят.

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