Украинский певец Антон Крамер рассказал о тяжелой болезни из-за укусов клещей (фото)
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Музыкант имеет запущенную стадию болезни Лайма
Украинский певец Антон Крамер рассказал, что у него диагностировали болезнь Лайма, но уже в запущенном состоянии. Эта болезнь поражает организм из-за укусов клещей.
Последствия могут быть очень тяжелыми, ведь страдает опорно-двигательный аппарат, нервная система и сердце. Деталями о своем здоровье исполнитель поделился в Instagram.
Музыкант написал, что заметил что-то неладное еще прошлым летом, однако не обратил внимания. Сначала воспалился лимфоузел, который периодически болел. Осенью болезнь поразила тазобедренный сустав, и теперь Антону нужна операция, чтобы его заменить.
Крамер отметил, что, чтобы определить точный диагноз, он побывал у шести врачей. Певец сообщил, что впереди его ждут дальнейшие обследования, анализы, консультации и длительное лечение. Он попросил помощи у своих подписчиков, назвав сумму, необходимую для лечения.
Пользователи объединили свои усилия и собрали необходимую сумму.
"Начал пить антибиотики, меня даже немного пожарило вечером и ночью. Представлял себя адской печью для бактерий боррелиоза. Ищем причину одышки, завтра УЗИ сердца. Надеюсь, оно здоровое. Переживаю, в детстве была тахикардия. Бывает хуже, полной грудью мне сложновато", — рассказал Крамер.
Под фотографией с костылями исполнитель заверил, что может нормально передвигаться, но нога и некоторые другие части тела болят.
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