Гайді Клум у розкішному червоному тренчі і джинсах задала новий тренд (фото)
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Модель здивувала новим стильним чином на прогулянці
Відома топ-модель німецького походження Гайді Клум, яка нещодавно знялася у сукнях українських дизайнерів для модного глянцю, не перестає радувати шанувальників новими образами та стильними витівками. Цього разу зірка потрапила в об’єктив папараці у приголомшливому весняному образі. І треба сказати, задала новий тренд.
Зіркову топ-модель "спіймали" папараці на вулицях каліфорнійського міста Пасадена. На знімках Гайді Клум позує в розкішному весняному образі — на ній світлі джинси прямого крою, червона блузка цікавого фасону і розкішний вогняно-червоний тренч. Свій образ модель доповнила невеликою червоною сумочкою та човниками на шпильці в тон. Волосся знаменитості розпущене в елегантній укладці, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.
Виглядає образ зірки ультрастильно, а сама вона прямо випромінює впевненість у собі та жіночність. Схоже, тренд на бежеві тренчі весною відходить у минуле, а на зміну йому приходить новий тренд — червоний тренч, як у Гайді Клум.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Гайді Клум у обтягуючій сукні міді показала вражаючу фігуру у 50 років. У мережі опублікували фото та відео.