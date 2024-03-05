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Гайді Клум знялася в сукнях українських дизайнерів для модного глянцю (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Клум обрала стильний лук Новина оновлена 05 березня 2024, 11:22
Клум обрала стильний лук. Фото instagram.com/heidiklum/

Клум стала окрасою німецької версії журналу Glamour

Нещодавно голлівудська акторка Кейт Вінслет сфотографувалася для британського журналу Porter. А відома супермодель і телеведуча Гайді Клум ефектно попозувала у фотосесії для німецького журналу Glamour.

Жінка обрала стильні образи від українських брендів, кілька кадрів вона розмістила на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість стала окрасою обкладинки нового номера видання, обравши білу сукню від українського бренду Elenareva.

Чарівна Хайді Клум
Гайді Клум
У білосніжній сукні

Легкий образ доповнювали невагомі крила ангела. При цьому знаменитість була фактично без макіяжу.

Гайді Клум
З крилами ангела

Клум також позувала в ще одному елегантному образі від українського бренду. На одному з кадрів вона постала в сукні молочного відтінку від Bevza.

Раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Анна Трінчер обурила мережу відвертою фотосесією. Артистка опублікувала серію знімків у відвертому образі.

Теги:
#Фотосесія #Хайді Клум #Глянцевий журнал