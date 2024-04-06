Хайди Клум в роскошном красном тренче и джинсах задала новый тренд (фото)

Модель удивила новым стильным образом на прогулке

Известная топ-модель немецкого происхождения Хайди Клум, которая недавно снялась в платьях украинских дизайнеров для модного глянца, не перестает радовать поклонников новыми образами и стильными выходками. В этот раз звезда попалась в объектив папарацци в потрясающем весеннем образе. И надо сказать, задала новый тренд.

Фото: Getty Images

Звездную модель запечатлели на улицах калифорнийского города Пасадена. На снимках Хайди Клум позирует в роскошном весеннем образе — на ней светлые джинсы прямого кроя, огненно красная блузка интересного фасона и роскошный огненно-красный тренч. Свой образ модель дополнила небольшой красной сумочкой и лодочками на шпильке в тон. Волосы знаменитости распущены в элегантной укладке, а на ее лице модные солнцезащитные очки.

Фото: Getty Images

Выглядит образ звезды ультра-стильно, а сама она прямо излучает уверенность в себе и женственность. Похоже, тренд на бежевые тренчи весной уходит в прошлое, а на смену ему приходит новый тренд — красный тренч, как у Хайди Клум.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Хайди Клум в обтягивающем платье миди показала впечатляющую фигуру в 50 лет. В сети опубликовали фото и видео.