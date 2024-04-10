Хореограф Раду Поклітару пояснив, чому публічно не говорить про війну

Поклітару і його театральна трупа сказали "ні" репертуару, дотичному до російської культури

Український хореограф Влад Яма виїхав до США разом зі своєю сім'єю ще на початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну, він мовчав про війну, що викликало хвилю хейту. А український балетмейстер та хореограф Раду Поклітару, який довго не висловлювався про дії російських окупантів, відверто розповів про свою громадянську позицію.

Ще на початку повномасштабного вторгнення він записав відео, де засудив агресивні дії країни-терористки. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Раду пригадав, що насправді ще у лютому 2022 року разом з акторським колективом театру записав відео, у якому визнав дії РФ геноцидом українського народу.

Артист пояснив, що повторно не висловлював своєї позиції, бо словами не повернеш втрати наших захисників на війні.

Колектив Академічного театру «Київ Модерн-балет». Фото instagram.com/kyiv_modern_ballet_official/

"Виходив колективний ролик нашого театру, який ми робили разом із артистами. Тут інших варіантів не може бути. Це абсолютна взагалі фантастична за своєю жорстокістю та невиправданістю війна. Це звичайно, геноцид, вбивства. Однозначно. Від того, що я озвучу це ще раз, нічого фактично не зміниться. На жаль, жодного життя я цим не врятую", — розповів хореограф.

Раду Поклітару наголосив, що його театральна трупа сказала "ні" репертуару, дотичному до російської культури.

"Мені пропонують ставити "Пікову даму", але я відмовляюся, бо не думаю, що це приносить якусь фактичну користь. Точно відмова від балету і музики Чайковського не врятувала жодного життя на фронті і не врятувала жодної дитини. А ось моє внутрішнє відчуття як людини в першу чергу вважає, що зараз це не на часі. Саме зараз у гостру фазу не потрібно займатися популяризацією російської культури", — наголосив Раду.

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