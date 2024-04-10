Хореограф Раду Поклитару объяснил, почему публично не говорит о войне

Поклитару и его театральная труппа сказали "нет" репертуару, причастному к русской культуре

Украинский хореограф Влад Яма выехал в США вместе со своей семьей еще в начале полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину и молчал о войне, что вызвало волну хейта. А украинский балетмейстер и хореограф Раду Поклитару, долго не говоривший о действиях российских оккупантов, откровенно рассказал о своей гражданской позиции.

Еще в начале полномасштабного вторжения он записал видео, где осудил агрессивные действия страны-террористки. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Раду вспомнил, что еще в феврале 2022 года вместе с актерским коллективом театра записал видео, в котором признал действия РФ геноцидом украинского народа.

Артист объяснил, что повторно не высказывал свою позицию, потому что словами не вернешь потери наших защитников на войне.

Коллектив Академического театра "Киев Модерн-балет". Фото instagram.com/kyiv_modern_ballet_official/

"Выходил коллективный ролик нашего театра, который мы делали вместе с артистами. Здесь других вариантов не может быть. Это абсолютная вообще фантастическая по своей жестокости и неоправданности война. Это конечно, геноцид, убийства. Однозначно. От того, что я озвучу это еще раз, ничего фактически не изменится. К сожалению, никакой жизни я этим не спасу", — высказался хореограф.

Раду Поклитару подчеркнул, что его театральная труппа сказала "нет" репертуару, причастному к русской культуре.

"Мне предлагают ставить "Пиковую даму", но я отказываюсь, потому что не думаю, что это приносит какую-то фактическую пользу. Отказ от балета и музыки Чайковского не спас ни одной жизни на фронте и не спас ни одного ребенка. Но вот мое внутреннее чувство как человека в первую очередь считает, что сейчас это не к стати. Именно сейчас в острую фазу не нужно заниматься популяризацией русской культуры", — подчеркнул Раду.

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