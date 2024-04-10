Хореограф Раду Поклитару объяснил, почему публично не говорит о войне
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Поклитару и его театральная труппа сказали "нет" репертуару, причастному к русской культуре
Украинский хореограф Влад Яма выехал в США вместе со своей семьей еще в начале полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину и молчал о войне, что вызвало волну хейта. А украинский балетмейстер и хореограф Раду Поклитару, долго не говоривший о действиях российских оккупантов, откровенно рассказал о своей гражданской позиции.
Еще в начале полномасштабного вторжения он записал видео, где осудил агрессивные действия страны-террористки. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Раду вспомнил, что еще в феврале 2022 года вместе с актерским коллективом театра записал видео, в котором признал действия РФ геноцидом украинского народа.
Артист объяснил, что повторно не высказывал свою позицию, потому что словами не вернешь потери наших защитников на войне.
"Выходил коллективный ролик нашего театра, который мы делали вместе с артистами. Здесь других вариантов не может быть. Это абсолютная вообще фантастическая по своей жестокости и неоправданности война. Это конечно, геноцид, убийства. Однозначно. От того, что я озвучу это еще раз, ничего фактически не изменится. К сожалению, никакой жизни я этим не спасу", — высказался хореограф.
Раду Поклитару подчеркнул, что его театральная труппа сказала "нет" репертуару, причастному к русской культуре.
"Мне предлагают ставить "Пиковую даму", но я отказываюсь, потому что не думаю, что это приносит какую-то фактическую пользу. Отказ от балета и музыки Чайковского не спас ни одной жизни на фронте и не спас ни одного ребенка. Но вот мое внутреннее чувство как человека в первую очередь считает, что сейчас это не к стати. Именно сейчас в острую фазу не нужно заниматься популяризацией русской культуры", — подчеркнул Раду.
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