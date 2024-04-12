"Стерва": Тіна Кароль заспівала на львівському вокзалі про любов (відео)

У новому кліпі Кароль співає про шалене кохання з усіма його атрибутами

Українська співачка Тіна Кароль, яку Павло Зібров назвав однією з найсексуальніших українських зірок, презентувала нову відеороботу на авторську пісню "Стерва", яку записала в дуеті з виконавцем Shumei. Зйомки кліпу відбувалися у Львові на залізничному вокзалі.

На сторінці в Instagram Тіна Кароль пояснила суть та задум роботи, наголосивши, що пісня часто для людини є надійним магічним мостом, здатним об'єднати людей. А в описі до композиції йдеться про те, що це історія про шалене кохання з усіма атрибутами – скандалами, ревнощами та іншими сплесками емоцій як негативного, так і позитивного характеру.

"Пісня — це опора для мільйонів, а голос — емоційний зв’язок. Надійний магічний міст, що може об’єднати людину з магічною силою", — підкреслила співачка.

Нова пісня Тіни Кароль "Стерва"

Вона додала: "Це історія про пристрасне кохання, без якого міцні та стійкі відносини неможливі. Образи, ревнощі та скандали – це лише перешкоди на шляху до міцного, щирого і справжнього кохання".

Дует з Shumei Тіна створила неспроста, зазначивши, що, на її думку, він є найбільш перспективним артистом нового покоління в Україні.

"Його унікальний тембр не можна сплутати з будь-яким іншим голосом у світі. Хрипота й мужність його вокалу надали цій композиції крутого змісту. Я дуже задоволена цією співпрацею", – розповіла Тіна.

Співак у свою чергу наголосив, що співпрацювати з Тіною – велике щастя. "Основними якостями, які мене вразили, є простота й людяність, якими, на жаль, не всі володіють", – ділився враженнями артист.

Підписники вподобали пісню Тіни

Підписникам сподобалась емоційна новинка артистів, в якій багато життєвості.

"Це розрив. Неймовірна пісня"

"Вау! З прем'єрою"

"Я дуже-дуже довго чекала цей дует!"

Раніше "Телеграф" писав, що Тіна Кароль розбурхала уяву фанатів новою фотосесією. Кароль наголосила, що не потрібно бігти за трендами, а варто просто знайти свою особливість.