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"З тобою": Тіна Кароль розбурхала уяву пікантними позами на відео

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Тіна Кароль запалила у новому кліпі Новина оновлена 01 березня 2024, 13:47
Тіна Кароль запалила у новому кліпі. Фото instagram.com/tina_karol/

Фанати Тіни Кароль бурхливо відреагували на експерименти артистки

Українська співачка Тіна Кароль, яку Павло Зібров назвав однією з найсексуальніших жінок українського шоубізу, потішила фанатів спокусливою музичною новинкою, яка має назву "З тобою". Разом з піснею відбулася й прем’єра кліпу артистки.

Кароль створила відео у форматі домашньої веб-камери та оприлюднила результат на сторінці в Instagram. Співачка наголосила, що пісня присвячена весняному коханню.

Тіна демонструє пристрасть. У відео Кароль з макіяжем, зачіскою і у вечірній чорній сукні співає на дивані про любов.

Тіна Кароль співає на дивані

Фанати Тіни Кароль бурхливо відреагували на експеримент артистки, наголосивши, що пісня дуже палка.

Тіна Кароль
Фанати у захваті від відвертості Тіни
  • "Дуже сподіваюся, що адресат отримав це відео без SMS та реєстрації"
  • "Суцільна любов і еротика"
  • "Скажено спокусливий трек"

Раніше "Телеграф" писав, що Тіна Кароль вразила фанатів надскладною йогою. Зірка завжди має дуже ефектний вигляд та перебуває в тонусі.

Теги:
#Кліп #Співачка Тіна Кароль #Презентація пісні