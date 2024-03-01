"З тобою": Тіна Кароль розбурхала уяву пікантними позами на відео

Фанати Тіни Кароль бурхливо відреагували на експерименти артистки

Українська співачка Тіна Кароль, яку Павло Зібров назвав однією з найсексуальніших жінок українського шоубізу, потішила фанатів спокусливою музичною новинкою, яка має назву "З тобою". Разом з піснею відбулася й прем’єра кліпу артистки.

Кароль створила відео у форматі домашньої веб-камери та оприлюднила результат на сторінці в Instagram. Співачка наголосила, що пісня присвячена весняному коханню.

Тіна демонструє пристрасть. У відео Кароль з макіяжем, зачіскою і у вечірній чорній сукні співає на дивані про любов.

Тіна Кароль співає на дивані

Фанати Тіни Кароль бурхливо відреагували на експеримент артистки, наголосивши, що пісня дуже палка.

Фанати у захваті від відвертості Тіни

"Дуже сподіваюся, що адресат отримав це відео без SMS та реєстрації"

"Суцільна любов і еротика"

"Скажено спокусливий трек"

Раніше "Телеграф" писав, що Тіна Кароль вразила фанатів надскладною йогою. Зірка завжди має дуже ефектний вигляд та перебуває в тонусі.