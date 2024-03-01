"З тобою": Тіна Кароль розбурхала уяву пікантними позами на відео
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Фанати Тіни Кароль бурхливо відреагували на експерименти артистки
Українська співачка Тіна Кароль, яку Павло Зібров назвав однією з найсексуальніших жінок українського шоубізу, потішила фанатів спокусливою музичною новинкою, яка має назву "З тобою". Разом з піснею відбулася й прем’єра кліпу артистки.
Кароль створила відео у форматі домашньої веб-камери та оприлюднила результат на сторінці в Instagram. Співачка наголосила, що пісня присвячена весняному коханню.
Тіна демонструє пристрасть. У відео Кароль з макіяжем, зачіскою і у вечірній чорній сукні співає на дивані про любов.
Фанати Тіни Кароль бурхливо відреагували на експеримент артистки, наголосивши, що пісня дуже палка.
- "Дуже сподіваюся, що адресат отримав це відео без SMS та реєстрації"
- "Суцільна любов і еротика"
- "Скажено спокусливий трек"
Раніше "Телеграф" писав, що Тіна Кароль вразила фанатів надскладною йогою. Зірка завжди має дуже ефектний вигляд та перебуває в тонусі.