"Стерва": Тина Кароль спела на львовском вокзале о любви (видео)

В новом клипе Кароль поет о безумной любви со всеми ее атрибутами

Украинская певица Тина Кароль, которую Павел Зибров назвал одной из самых сексуальных украинских звезд, представила новую видеоработу на авторскую песню "Стерва", которую она записала в дуэте с исполнителем Shumei. Съемки клипа проходили во Львове на железнодорожном вокзале.

На странице в Instagram Тина Кароль объяснила идею работы, подчеркивая, что песня часто для человека является надежным магическим мостом, способным объединить людей. А в описании к композиции говорится, что это история о безумной любви со всеми атрибутами – скандалами, ревностью и другими всплесками эмоций как негативного, так и положительного характера.

"Песня — это опора для миллионов, а голос — эмоциональная связь. Надежный магический мост, который может объединить человека с магической силой", — высказалась певица.

Новая песня Тины Кароль "Стерва"

Она добавила: "Это история о страстной любви, без которой крепкие и устойчивые отношения невозможны. Обиды, ревность и скандалы – это лишь препятствия на пути к крепкой, искренней и настоящей любви".

Дуэт из Shumei Тина создала неспроста, отметив, что, по ее мнению, он наиболее перспективный артист нового поколения в Украине.

"Его уникальный тембр нельзя спутать с каким-либо другим голосом. Хрипота и мужество его вокала придали этой композиции крутого содержания. Я очень довольна этим сотрудничеством", – рассказала Тина.

Певец в свою очередь подчеркнул, что сотрудничать с Тиной – большое счастье. "Основными качествами, которые меня поразили, есть простота и человечность, которыми, к сожалению, не все обладают", – делился впечатлениями артист.

Подписчикам понравилась песня Тины

Подписчикам понравилась эмоциональная новинка артистов, в которой много жизненности.

"Это разрыв. Невероятная песня"

"Вау! С премьерой"

"Я очень-очень долго ждала этот дуэт!"

Ранее "Телеграф" писал, что Тина Кароль взбудоражила воображение фанатов новой фотосессией. Кароль подчеркнула, что не нужно бежать за трендами, а стоит просто обрести свою особенность.