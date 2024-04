alyona alyona та Jerry Heil все ближче до Євробачення 2024: що відомо про представниць України та пісню Teresa & Maria (фото, відео)

alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024 вже зовсім скоро

Вже відомо, що популярні виконавиці alyona alyona та Jerry Heil за результатами жеребкування Євробачення-2024, виступлять від України під номером 5. Вони заспівають зворушливу композицію Teresa & Maria у фіналі міжнародного пісенного конкурсу. Дівчата пройшли довгий і тернистий шлях у співочій кар'єрі, аби виграти у Національному відборі на Євробачення-2024.

"Телеграф" пропонує дізнатися більше про alyona alyona та Jerry Heil, зокрема, як вони будували кар'єру в шоубізнесі та досягли успіху. Також розповімо про їхню конкурсну пісню — Teresa & Maria, з якою вони відправляться на Євробачення-2024 у Швецію.

Що відомо про Jerry Heil

Справжнє ім'я дівчини — Яна Шемаєва. Дівчина родом з Василькова, що на Київщині. Прославилась завдяки каверам на композиції українських і світових співаків — "Океан Ельзи", The Hardkiss, "Twenty One Pilots".

У 2018 році Яна брала участь у відомому шоу "Х-фактор", де виконала попурі з пісень Олега Винника. Дівчина цікаво переробила композиції, чим запам'яталась багатьом глядачам і вразила суддівський корпус. Однак, вже у тренувальному таборі Шемаєва покинула проєкт.

Jerry Heil - Попурі у "Х-факторі"

Першу велику популярність Jerry Heil отримала завдяки власній пісні "Охрана, отмєна". Її швидко почали поширювати у різних соцмережах, що робило Яну все більш впізнаваною. Ще однією піснею, котра просунула Шемаєву в кар'єрі, була "Вільна каса". Люди оцінили незвичну музичну обробку та почуття гумору артистки.

Jerry Heil - "Охрана, отмєна"

Jerry Heil - "Вільна каса"

Згодом Jerry Heil вирішила спробувати свої сили на Національному відборі на Євробачення. Таких спроб було одразу кілька. У 2020 році співачка намагалась потрапити на музичний конкурс з англомовним треком Vegan. Однак, композиція не вразила українську публіку.

Jerry Heil - Vegan

Минулого року Яна знову спробувала штурмувати Нацвідбір, але невдало. Тоді вона виконувала композицію When God Shut the Door та зайняла третю сходинку.

Jerry Heil - When God Shut the Door

Популярними треками Jerry Heil є "Москаль некрасівий", "Пошта", "Козацькому роду", "Кохайтеся, чорнобриві" та інші. Вона часто з'являється на різних розважальних телевізійних програмах і активно веде свою сторінку в інстаграмі.

Що відомо про alyona alyona

Дівчина народилась на Кіровоградщині. Вона працювала тривалий час вихователькою в дитячих садочках. Згодом вирішила все змінити та почати займатися музикою. Альона стала поширювати ролики, де вона виконує реп і люди оцінили її подачу.

Першим кліпом, який допоміг Альоні заявити про себе як про реп-виконавицю, був "Рибки". Згодом були "Голови", "Обіцянки", "Від Крут до Брюсселя", "Відчиняй". Зазвичай виконавиця читає реп на суспільні теми та про любов.

alyona alyona - "Рибки"

Також Альона активно записувала дуетні композиції. Наприклад, з Kyivstoner вийшов трек "Рятувальний круг", з Аліною Паш — "Падло", з Kalush — "Гори". До речі, останній трек став одним з 100 найпопулярніших україномовних музичних відео на YouTube. А ще — саме Альона написала популярну пісню "Вільна" у виконанні Тіни Кароль та Юлії Саніної.

alyona alyona, Аліна Паш - "Падло"

alyona alyona - "Гори"

Виконавиця неодноразово була нагороджена різними національними музичними преміями. Зокрема, "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Авторитетне американське видання The New York Times порівняло її з популярною реперкою Азілією Бенкс.

У 2020 році разом з продюсером Іваном Клименком, alyona alyona заснувала музичний лейбл ENKO, який вважається одним із найвагоміших в українському шоубізі.

Дует alyona alyona & Jerry Heil

Попри те, що дівчата залишаються сольними виконавицями, вони вже протягом кількох років випускають дуетні композиції. У 2022 році Alyona Alyona та Jerry Heil створили мініальбом "Дай бог".

Getty Images

Туди входить їхні 4 спільні треки з європейськими співаками. Зокрема, "Вітер віє" з польським репером Gedz, "Дай бог" з литовською виконавицею Монікою Лю, "Купала" з ela. — німецькою співачкою та "Зозуля" з латвійським репером Ginger Mane.

Також дівчата неодноразово розповідали, що їм дуже комфортно разом працювати, бо вони розуміють одна одну з пів слова та мають спільне бачення музики.

Пісня Teresa & Maria

У композиції артистки використали релігійні образи — Діви Марії та Матері Терези. Виконавиці хотіли показати силу та міць українських жінок, тому й взяли за основу цих персонажів як збірний образ добра та світла. Співачки пояснювали, що це не біографічний трек про Діву Марію чи Мати Терезу. Натомість це про об'єднання навколо всього хорошого та позитивного, що є в цьому світі — милосердя, доброти та чуйності.

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Натомість серед українців розгорівся скандал щодо треку. Адже людей обурював факт використання образу Мати Терези у пісні. На думку різних істориків, вважається, що вона була не такою доброю жінкою, як її звикли трактувати.

У деяких дослідженнях йшлося про те, що Мати Тереза обмежувала хворих в обезболювальних засобах, аби вони проживали страждання. А ще — не схвалювала дозвіл жінкам на аборти. Зараз це викликає осуд у певної частини людей, бо вважають, що кожна жінка сама вирішує, що робити з тілом.

Подібні меседжі озвучувала співачка Джамала, яка була суддею Національного відбору на Євробачення цього року. Вона сказала, що не впевнена, чи сприйме цей трек європейська аудиторія саме через релігійні образи.

Однак, великій частині українців подобається пісня Teresa & Maria. Вони часто висловлюють alyona alyona & Jerry Heil слова підтримки та бажають показати високий результат у травні на Євробаченні-2024.

Текст пісні Teresa & Maria

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би, що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці — звивисті, скелясті

Але, знай, в твоїй руці твоє власне щастя

Давай, мала, палай

I'm not holy, I'm alive

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя петля ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м'яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять, і, затям, скоро вже кінець

І хай хтось хоче, аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю

Знаєш, твій тернистий шлях саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом нелегко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

Прогнози букмекерів

Тривалий час букмекери пророкували alyona alyona & Jerry Heil перемогу. Однак, згодом Україна почала втрачати свої позиції у рейтингу. Спершу виконавиці з треком Teresa & Maria опустилися на другу сходинку, а згодом — й на третю.

Наразі alyona alyona & Jerry Heil перебувають на четвертій сходинці. Їх шанси на перемогу оцінюють у 8%, так само як і Нідерландів.