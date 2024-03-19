Представниця України на Євробаченні 2024 Alyona Alyona розбурхала мережу пікантними кадрами в білизні (фото)

Співачка позувала на фото не одна

Відома українська співачка Alyona Alyona, яка разом із Jerry Heil представлятиме Україну на Євробаченні 2024 року, здивувала користувачів мережі новою провокаційною фотосесією. У ній вона постала у спідній білизні, ще й у компанії двох оголених хлопців-моделей.

Кадри нової зйомки Alyona Alyona опублікували в телеграм-каналі Harley Quinn. Як видно, співачка не посоромилася роздягнутися до білизни — вона постала в чорному комплекті спідньої білизни. На одному з фото в артистки у волоссі великі бігуді, на ще одному знімку, вона кокетливо прикривається курткою, а на третьому позує з незвичайною перукою голові.

Супроводжували Alyona Alyona у цій фотосесії двоє повністю оголених хлопців із рельєфними тілами. Проте співачку це, судячи з усього, зовсім не бентежило.

Треба сказати, що це не перша і не найвідвертіша фотосесія Alyona Alyona. Співачка вже робила оголені косплеї на фото всесвітньо відомих зірок, на кшталт Майлі Сайрус та Бейонсе. Зірка пропагує бодіпозитив і не соромиться демонструвати своє тіло у відвертих вбраннях і навіть без них.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Андрій Данилко повідомив, чого не вистачає alyona alyona та Jerry Heil для першого місця на Євробаченні. Артист також назвав сильні сторони переможниць Нацвідбору.