Україна вперше більше не у трійці найкращих: кому обіцяють перемогу на Євробаченні 2024 (фото)

Вперше з Нацвідбору alyona alyona і Jerry Heil залишили трійку найкращих

Букмекери оновили ставки щодо переможця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2024. Зовсім недавно Україна опустилася на третє місце у таблиці ставок, і ось зараз представники alyona alyona та Jerry Heil із конкурсною піснею Teresa & Maria знаходяться на четвертому рядку. Так ми вперше опустилися з лідируючих позицій після перемоги у Національному відборі, що відбувся у Києві 3 лютого.

Дані оновленого букмекерського рейтингу є на сайті eurovisionworld. Вибула з трійки лідерів — Швейцарія, яка раніше займала те саме 4 місце.

Перший рядок вже багато днів впевнено тримає Хорватія (17%), другий — Швейцарія (14%) та третій — Італія (14%). Україна ж ділить коефіцієнт у 10% разом із Нідерландами.

Свіжий рейтинг букмекером з Євробачення 2024

1. Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

2. Швейцарія: Nemo — The Code

3. Італія: Angelina Mango — La noia

4. Україна: alyona alyona та Jerry Heil — Teresa & Maria

5. Нідерланди: Joost Klein — Europapa

Фінал Євробачення 2024

Нагадаємо, що 68-й конкурс Євробачення 2024 відбудеться у шведському місті Мальме. Відомо, що місто вже приймало музичний чемпіонат двічі – у 1992 та 2013 роках. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня відповідно.

Представники від України alyona & Jerry Heil виступлять у першій частині першого півфіналу у вівторок, 7 травня. Співачки вийдуть на сцену Євробачення 2024 під номером "5".