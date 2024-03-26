Стало відомо, під яким номером виступлять alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні 2024

Україну представлять alyona alyona & Jerry Heil

За результатами жеребкування, представниці України на Євробаченні alyona alyona & Jerry Heil, виступлять у першій частині першого півфіналу, 7 травня. Співачки виступлять під номером 5.

Про це повідомили на Суспільне Культура.

Нагадаємо, що правила проведення Євробачення дещо змінилися в цьому році. Тепер країни "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія), а також Швеція — країна, що приймає "Євробачення" у півфіналі повинні виступити наживо, а не як раніше, в записі. Глядачі віддаватимуть свої голоси одразу після виступу першого учасника, а не як раніше, в кінці конкурсу.

68-й конкурс Євробачення 2024 відбудеться у шведському місті Мальме. Відомо, що місто вже приймало музичний чемпіонат двічі — у 1992 та 2013 роках. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня.

Представниці України виступлять з піснею "Teresa & Maria", яку раніше в мережі захейтили. Однак на YouTube ролик набрав 20 млн переглядів.

Варто зазначити, що після нашого Нацвідбору Україна одразу опинилася на першому місці рейтингу букмекерів. Потім Україну змістила на друге місце Хорватія. Тепер в рейтингу букмекерів ми опустилися на третю позицію.