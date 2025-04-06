"Наше місто. Наші діти": "Кривбас" вшанував пам’ять жертв ракетного удару (фото)

Росія, вдаривши по Кривому Розі, вбила 9 дітей

У неділю, 6 квітня, футбольний клуб "Кривбас" вшанував пам’ять жертв ракетного удару Росії по Кривому Розі 4 квітня. Внаслідок злочинної атаки РФ загинули 18 осіб, серед яких 9 дітей.

Гравці криворізького клубу вийшли на матч 23 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Олександрії" з жалобними пов’язками. Про це повідомляє пресслужба команди у telegram.

Крім того, перед грою, яка проходить в Олександрії (Кіровоградська область) на стадіоні "Ніка", пройшла хвилина мовчання на згадку про загиблих внаслідок ракетного удару РФ. Футболісти "Кривбасу" тримали таблички з іменами загиблих дітей.

"Наше місто. Наші діти. Вічна пам’ять усім невинним жертвам. Ніколи не пробачимо. Ніколи не забудемо", — йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, ракетний удар по Кривому Розі ввечері в п’ятницю, 4 квітня, забрав життя дев’яти дітей. Молодшій дитині було лише 3 роки, старшій — 17. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що між ударом та запуском ракети було лише кілька хвилин — росіяни запустили її з Таганрога (РФ).