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"Наше місто. Наші діти": "Кривбас" вшанував пам’ять жертв ракетного удару (фото)

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
ФК "Кривбас" вшанував пам’ять дітей, які загинули внаслідок ракетного удару РФ Новина оновлена 06 квітня 2025, 15:05
ФК "Кривбас" вшанував пам’ять дітей, які загинули внаслідок ракетного удару РФ. Фото ФК Кривбас

Росія, вдаривши по Кривому Розі, вбила 9 дітей

У неділю, 6 квітня, футбольний клуб "Кривбас" вшанував пам’ять жертв ракетного удару Росії по Кривому Розі 4 квітня. Внаслідок злочинної атаки РФ загинули 18 осіб, серед яких 9 дітей.

Гравці криворізького клубу вийшли на матч 23 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Олександрії" з жалобними пов’язками. Про це повідомляє пресслужба команди у telegram.

Крім того, перед грою, яка проходить в Олександрії (Кіровоградська область) на стадіоні "Ніка", пройшла хвилина мовчання на згадку про загиблих внаслідок ракетного удару РФ. Футболісти "Кривбасу" тримали таблички з іменами загиблих дітей.

"Наше місто. Наші діти. Вічна пам’ять усім невинним жертвам. Ніколи не пробачимо. Ніколи не забудемо", — йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, ракетний удар по Кривому Розі ввечері в п’ятницю, 4 квітня, забрав життя дев’яти дітей. Молодшій дитині було лише 3 роки, старшій — 17. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що між ударом та запуском ракети було лише кілька хвилин — росіяни запустили її з Таганрога (РФ).

Теги:
#Футбол #ФК Кривбас #Кривий Ріг #УПЛ