У чорній сукні міні та ковбойських чоботях: донька Ольги Фреймут похизувалася, як розважається в США (фото)

Злата відвідала автомобільні перегони

Знаменита ведуча Ольги Фреймут разом зі своєю сім'єю ще до великої війни виїхала за межі України, але кілька разів приїжджала до Києва. Її донька — 18-річна Злата Мітчелл – показала, як відпочиває в США разом з друзями.

На своїй сторінці в Instagram Злата поділилася, що була на цікавому заході. Донька Ольги Фреймут разом із товаришами відвідала автомобільні перегони та отримала дозу адреналіну від небезпечного виду спорту.

Перегони в США. Фото instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл також похизувалася, який лук обрала на захід. Дівчина була в чорній короткій спідниці. Образ Злата доповнила ковбойськими чоботями та кількома прикрасами. Своє волосся донька Ольги Фреймут розпустила та зробила стриманий макіяж.

Злата розважається на перегонах

Вбрання вдало підкреслило пишні форми Злати. Мітчелл була у чудовому настрої та опублікувала кілька кадрів зблизька.

Додамо, що Злата і сама має елітну автівку. Донька Ольги Фреймут вже показувала свій позашляховик від Mercedes-Benz.

Раніше "Телеграф" писав, що Оля Фреймут ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну виїхала з чоловіком та дітьми до Великої Британії. За півтора року телеведуча повернулася на батьківщину, спочатку приїхавши до Львова, щоб провести благодійні лекції на підтримку місцевих соціальних проєктів.