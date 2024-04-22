В черном платье мини и ковбойских сапогах: дочь Ольги Фреймут похвасталась, как развлекается в США (фото)

Злата посетила автомобильную гонку

Знаменитая ведущая Ольги Фреймут вместе со своей семьей еще до войны выехала за пределы Украины, но несколько раз приезжала в Киев. А ее дочь – 18-летняя Злата Митчелл – показала, как отдыхает в США вместе с друзьями.

На своей странице в Instagram Злата поделилась, что была на интересном мероприятии. Дочь Ольги Фреймут вместе с товарищами посетила автомобильную гонку и получила дозу адреналина от опасного вида спорта.

Гонки в США. Фото instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл также похвасталась, какой лук выбрала на мероприятие. Девушка была в черной короткой юбке. Образ Злата дополнила ковбойскими сапогами и несколькими украшениями. Свои волосы дочь Ольги Фреймут распустила и сделала сдержанный макияж.

Злата развлекается на гонках. Фото instagram.com/zlata_mitchell

Наряд удачно подчеркнул пышные формы Златы. Митчелл была в отличном настроении и опубликовала несколько кадров вблизи.

Добавим, что Злата и сама имеет элитный автомобиль. Дочь Ольга Фреймут уже показывала свой внедорожник от Mercedes-Benz.

Ранее "Телеграф" писал, что Оля Фреймут еще до полномасштабного вторжения России в Украину уехала с мужем и детьми в Великобританию. Через полтора года телеведущая вернулась на родину, сначала приехав во Львов, чтобы провести благотворительные лекции в поддержку местных социальных проектов.