Как обычный человек: Дженнифер Гарнер в невзрачных поношенных леггинсах попалась в Лос-Анджелесе (фото)

Бывшая жена Бена Аффлека вне светских встреч одевается как обычная американка

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер не боится показаться своим поклонникам обычным человеком — без макияжа, голливудской прически и роскошных нарядов. Бывшая супруга Бена Аффлека, который сейчас женат на Дженнифер Лопес, часто прогуливается на свежем воздухе в абсолютно домашних вещах.

Так, в понедельник 52-летняя звезда фильмов "Из 13 в 30" (2004) и "Призраки бывших подружек" (2009) прошлась по улицам Лос-Анджелеса, Калифорния, в спортивном образе. На лауреатке премии "Золотой глобус" были поношенные темно-синие леггинсы и спортивная кофта с полосами на груди.

Дополняли невзрачный аутфит знаменитости ее любимые кроссовки спортивного бренда Brooks, стоимость которых варьируется от 109 до свыше 140 долларов (от 4330≈5562 грн), как указано на сайте компании.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что с Беном Аффлеком, с которым Дженнифер снималась в фильмах "Перл-Харбор" (2001) и "Сорвиголова" (2003), актриса была в официальном браке с 2005 по 2018 год, о расставании супруги заявили за пару лет до судового развода.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер на ежегодном гала-концерте "Спасите детей" в отеле Plaza 19 ноября 2014 года в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что после развода бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения и нередко видятся друг с другом. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет Энн Аффлек (2005) и Серафина Роуз Элизабет Аффлек (2009), а также сын Сэмюэл Гарнер Аффлек (2012).

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек 9 декабря 2021 года в Лос-Анджелесе. Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подыскивают для покупки новый дом. Папарацци подловили звездных супругов возле роскошных апартаментов в Нью-Йорке.