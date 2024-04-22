Зі шпилькою у вигляді черепа: Камілла як головнокомандувач відвідала особливий для неї полк (фото, відео)

Королева Британії обіймає посаду, яку востаннє обіймала покійна королева Єлизавета II

Дружина короля Великої Британії Чарльза III, який відвідав на католицький Великдень церковну службу, 76-річна Камілла здійснила перший офіційний візит до полку як головнокомандувач на знак пошани свого покійного батька, майора Брюса Шанда, що помер у 2006 році.

Сьогодні, 22 квітня, королева-консорт мала шикарний вигляд, коли перевіряла особливий підрозділ The Royal Lancers (Королівський уланський полк), який розформований у Каттеріці, Північний Йоркшир. У червні 2023 року Камілла стала головнокомандувачем Королівських уланів, цю посаду востаннє обіймала покійна королева Єлизавета II.

Для дружини Чарльза це була особлива подія. Її покійний батько, майор Брюс Шанд, був членом цього підрозділу під час Другої світової війни. Королева зустрілася зі служивими королівськими уланами та ветеранами в казармах.

Фото: Getty Images

Одягнена з такої нагоди, Камілла носила червоний військовий берет із прикріпленою шпилькою — черепом із двома прапорами. Цей символ вважається тактичним знаком підрозділу.

Фото: Getty Images

Вона мала приголомшливий вигляд у синьому фраку модельєра Фіони Клер, змодельованому за зразком уніформи Lancer, з червоним коміром-стійкою та кольчугою на плечах. Цього дня полк здійснив королівський салют, а сама Камілла оглянула і звернулася до уланів на параді зі 152 людей.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Батько Камілли, що вступив у стрій в 1937 році, майор Брюс Шанд служив у 12-му уланському полку під час Другої світової війни. Він отримав Військовий хрест під час відступу під Дюнкерком у 1940 році, а потім знову у 1942 році під час Другої битви при Ель-Аламейні в Північній Африці.

Шанд потрапив у полон 6 листопада 1942 року в ході бою, в якому загинув екіпаж його броньовика, а сам він був тяжко поранений. Чоловіка тримали в німецькому замку Шпангенберг, доки він не втік на початку 1945 року. Батько Камілли залишив армію після війни.

Батько Камілли майор Брюс Шанд присутній на її весіллі з королем Чарльзом у 2005 році (дідусь праворуч). Фото: Getty Images

Нагадаємо, що дружина 75-річного короля Британії Чарльза III, який зараз проходить лікування від раку, вперше провела особливу великодню церемонію від імені чоловіка. До цього Камілла так само заміняла свого чоловіка. У березні королева-консорт прибула на острів Мен, щоб надати столиці Дуглас статус міста.