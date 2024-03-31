У пошуках нової оселі: стильну Джей Ло з Беном Аффлеком підловили у Нью-Йорку (фото, відео)

Солодку парочку папараці "зловили" на Манхеттені

Зіркове подружжя, американську співачку Дженніфер Лопес і голлівудського актора Бена Аффлека, які одружилися в липні 2022 року, засвітилися в Нью-Йорку, оглядаючи для купівлі нову нерухомість.

У суботу, 30 березня, місцеві папараці підловили знаменитостей, коли ті під'їжджали до апартаментів, які перебувають у міському окрузі Манхеттен. 54-річна Джен і 51-річний Бен не були роздратовані такою увагою, а спокійно пройшли повз фотографів і зайшли всередину будинку з коричневого каменю.

Артистка мала гламурний вигляд, вибравши для зустрічі з рієлтором довге чорне пальто, надіте поверх коричневого смугастого светра та джинсів. А ось зірка фільму "Перл-Харбор" був більш невимушеним.

Актор одягнув затишну чорну куртку поверх фланелевої сорочки, яку залишив розстебнутою, а поверх сорочки виглядала біла футболка з написом Nirvana (Нірвана). Доповнив образ Аффлек чорними джинсами.

Фото: Getty Images

Варто додати, що останнім часом подружжя активно вкладається в нерухомість. Минулого року знаменитості переїхали розкішний будинок у Беверлі-Хіллз, званий "маєтком Воллінгфорд". Вони заплатили за нерухомість 60,85 мільйона доларів готівкою, і угоду було укладено за тиждень.

Фото: Getty Images

Цей особняк у Беверлі-Хіллз коштує понад 60 мільйонів доларів

Раніше в мережі потрапили фотографії з весілля Бена Аффлека та Дженніфер Лопес. Відомо, що захід був скромним, як і весільне вбрання знаменитостей.