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У пошуках нової оселі: стильну Джей Ло з Беном Аффлеком підловили у Нью-Йорку (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек оглядають будинок на Манхеттені Новина оновлена 31 березня 2024, 19:16
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек оглядають будинок на Манхеттені. Фото Getty Images

Солодку парочку папараці "зловили" на Манхеттені

Зіркове подружжя, американську співачку Дженніфер Лопес і голлівудського актора Бена Аффлека, які одружилися в липні 2022 року, засвітилися в Нью-Йорку, оглядаючи для купівлі нову нерухомість.

У суботу, 30 березня, місцеві папараці підловили знаменитостей, коли ті під'їжджали до апартаментів, які перебувають у міському окрузі Манхеттен. 54-річна Джен і 51-річний Бен не були роздратовані такою увагою, а спокійно пройшли повз фотографів і зайшли всередину будинку з коричневого каменю.

Артистка мала гламурний вигляд, вибравши для зустрічі з рієлтором довге чорне пальто, надіте поверх коричневого смугастого светра та джинсів. А ось зірка фільму "Перл-Харбор" був більш невимушеним.

Актор одягнув затишну чорну куртку поверх фланелевої сорочки, яку залишив розстебнутою, а поверх сорочки виглядала біла футболка з написом Nirvana (Нірвана). Доповнив образ Аффлек чорними джинсами.

дженніфер лопес бен аффлек
Фото: Getty Images

Варто додати, що останнім часом подружжя активно вкладається в нерухомість. Минулого року знаменитості переїхали розкішний будинок у Беверлі-Хіллз, званий "маєтком Воллінгфорд". Вони заплатили за нерухомість 60,85 мільйона доларів готівкою, і угоду було укладено за тиждень.

дженніфер лопес бен аффлек біля будинку
Фото: Getty Images
Цей особняк у Беверлі-Хіллз коштує понад 60 мільйонів доларів

Раніше в мережі потрапили фотографії з весілля Бена Аффлека та Дженніфер Лопес. Відомо, що захід був скромним, як і весільне вбрання знаменитостей.

Теги:
#Нью Йорк #Дім #Бен Аффлек #Дженіфер Лопес #Купівля будинку